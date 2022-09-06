Вовремя заметить, чтобы жить долго, счастливо и в здравом уме. Врачи пытаются найти способ справиться с деменцией, пока не вполне успешно. Но есть шанс спасти свою память и мышление, если поймать развивающееся слабоумие на самых ранних стадиях. Только в этом случае заболевание можно взять под контроль.

- Легко не заметить признаки ранней легкой деменции, — с сожалением констатирует доктор медицинских наук Ванесса П. Льюис. — Есть представления, что это нормально, когда с возрастом снижается память и появляются другие когнитивные расстройства . Однако это не так.

Конечно, с возрастом некие изменения происходят, но они и в сравнение не идут даже с ранней формой деменции.