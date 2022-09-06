Вовремя заметить, чтобы жить долго, счастливо и в здравом уме. Врачи пытаются найти способ справиться с деменцией, пока не вполне успешно. Но есть шанс спасти свою память и мышление, если поймать развивающееся слабоумие на самых ранних стадиях. Только в этом случае заболевание можно взять под контроль.
- Легко не заметить признаки ранней легкой деменции, — с сожалением констатирует доктор медицинских наук Ванесса П. Льюис. — Есть представления, что это нормально, когда с возрастом снижается память и появляются другие когнитивные расстройства. Однако это не так.
Конечно, с возрастом некие изменения происходят, но они и в сравнение не идут даже с ранней формой деменции.
Ванесса Льюис рекомендует с возрастом обращаться к врачу и проходить экспресс-тестирование на слабоумие, а не дожидаться приглашения. Этот скрининг позволит поймать деменцию на максимально ранних сроках.
- Нормальные возрастные изменения не мешают вашей способности выполнять обычные домашние дела, соблюдать распорядок дня, ставить и завершать повседневные задачи, — говорит невролог, директор отделения деменции, болезни Альцгеймер и нейрокогнитивных расстройств Центра здоровья Провиденс Сент-Джон Верна Потер проекту
Слабоумие практически разрушает жизнь человека. Даже при легкой форме может потребоваться помощь в трудных задачах:
управлении финансами;
путешествиях;
организации мероприятий;
вождении автомобиля.
- Но потеря памяти в этом случае умеренная, особенно в отношении недавних событий, появляются небольшие трудности с решением проблем, — предупреждает Верна Потер.
Врачи все также уверены, чем раньше мы изменим образ жизни на более здоровый, тем с большей вероятностью вам удастся избежать деменции:
бросить курить;
снизить количество жиров в рационе;
выполнять минимальную физическую нагрузку (150 минут в неделю);
следить за показателями давления;
контролировать сахар в крови.
Как же понять, что деменция уже начинается?
Сложности с ориентированием на местности
Это не значит, что вы не сможете найти дорогу домой, или потеряетесь по дороге в магазин. Но если вдруг вы начали пропускать знакомый поворот, не сразу получается найти магазин, в котором вы уже пару раз бывали, становится сложнее ориентироваться в уже знакомых местах — это повод для беспокойства.
- Этот момент очень легко пропустить, потому что иногда мы принимаем провалы в памяти за нормальное старение, — говорит Ванесса Луис.
Повторять вопрос
Конечно, иногда этого требуют обстоятельства: не очень сообразительный собеседник или проблемы со слухом у него. Но вы задаете вопрос второй, а то и третий раз, потому что совершенно не помните, что уже делали это, или забыли, что вам ответили — стоит задуматься, почему так происходит.
Менять привычки
Раньше ровно в 17.00 вы отправлялись на прогулку. Или каждую субботу созванивались с подругой. И вдруг резко прекратили общение и решили сократить прогулки до минимума или вовсе не выходить из дома — никуда не хочется. Это уже довольно тревожный симптом.
- Иногда мы можем чувствовать себя подавленными и на время отказываться от нашего привычного образа жизни, — объяснила Ванесса Льюис. — Но такая смена привычек может быть и первым признаком изменения личности.