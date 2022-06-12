Всероссийский союз пациентов проводил исследования, в ходе которых выяснилось: в среднем женщины на 20% чаще, чем мужчины, обращаются к врачам за плановой помощью и различными медицинскими услугами. В молодом возрасте цифры различаются еще сильнее — мужчины ходят к врачу вдвое реже женщин, причем, обращаются обычно с уже имеющимися проблемами здоровья.
С плановыми посещениями дела обстоят совсем плохо. Для профилактических визитов выделяет время очень небольшое количество представителей сильного пола — и обычно это обследования для получения необходимых справок (на права, оружие), заключений о состоянии здоровья, разрешений на работу.
Подобная проблема ведет к тому, что мужчины нередко узнают о своих хронических болячках поздно, когда они уже дали о себе знать и серьезно навредили здоровью. Помимо терапевта, им нужно ходить еще и к урологу, а зачем это делать, «Доктору Питеру» рассказал Станислав Сосновский — врач уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.
врач уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук клиники «АБИА»vk.com/abia_clinika
Почему именно 30-35 лет — важный возраст
Как известно, по врачам мужчины ходить не любят, и откладывают визиты к доктору до того периода, пока станет совсем плохо и ситуация из легко разрешимой станет уже критической.
Чаще всего за квалифицированной помощью обращаются только в экстренных случаях, когда домашние методы лечения, различные препараты, попытки самолечения уже просто бессильны.
Между тем, в возрасте 30-35 лет мужской организм становится более подверженным многочисленным заболеваниям. Это не только проблемы сердца, сосудов, нервной системы или пищеварения, но и мужская репродуктивная система.
Для того, чтобы в самом начале, на старте определить проблемы или предотвратить их развитие в принципе, специалистами разработан обязательный чек-лист обследований, актуальных для мужчин данной возрастной категории.
Мужчины неверно оценивают свое состояние
В современном обществе мужчине отводится роль добытчика, главы семьи, сильного, активного и непоколебимого. Поэтому в голове многих юношей закладываются неверные установки — «у меня не должно быть слабостей, болезней, я должен быть сильным».
И в такой манере многие мужчины живут десятилетиями, не обращая внимания на сигналы организма или игнорируя симптомы, пока не станет совсем плохо. Нередко мужчины склонны преуменьшать величину проблем — «раз поболело и прошло, значит — и не опасно» или «выпью таблеточку и само отпустит».
Нередко им некогда выбраться к врачу, поскольку они не могут оставить работу, бизнес или просто боязно узнать опасный диагноз, неблагоприятный прогноз. Причин того, что многие не занимаются своим здоровьем — масса, но нужно менять эти устоявшиеся традиции. Первое, с чего стоит начать — это чек-ап для оценки мужского здоровья.
Для чего нужен чек-ап и вообще профилактика?
Чек-ап представляет собой всестороннюю диагностику организма. Он включает в себя консультации с терапевтом, сдачу различных анализов, УЗИ органов, МРТ и множество других процедур.
Цель выполнения чек-апа — профилактика развития тех или иных заболеваний, риск которых у мужчины существенно возрастает после 30 лет. Диагностика позволяет отследить те или иные патологии на самых ранних стадиях их развития, что существенно облегчает постановку диагноза и выбор метода лечения.
Что входит в чек-ап мужчин после 30?
Прежде всего, требуется консультация терапевта. Врач выполнит визуальный осмотр, расспросит об имеющихся проблемах. Даже при отсутствии жалоб на здоровье мужчину направляют на ряд профилактических процедур:
Общее исследование крови: данный метод позволяет оценить общее состояние здоровья, выявить скрытые воспалительные процессы.
Общий анализ мочи: исследование дает широкую картину относительно состояния почек, органов пищеварения, обменных процессов в организме.
Биохимия крови: позволяет оценить состояние всех внутренних органов, включая почки, печень, поджелудочную железу.
Анализы на ВИЧ, гепатит, сифилис, тиреотропный гормон.
УЗИ в рамках чек-апа составляет отдельную категорию исследований. Данный метод диагностики позволяет своевременно выявить патологические нарушения в работе внутренних органов.
В обязательный чек-лист входит ультразвуковая диагностика органов ЖКТ, печени, почек, надпочечников. В урологии рекомендуют каждый год выполнять ТРУЗИ (простата) и обязательно мошонки, для диагностики ранних урологических заболеваний.
В возрасте от 35 лет рекомендуется включить в чек-ап ЭКГ для оценки состояния сердца и сосудов, МРТ головного мозга, а также КТ легких.