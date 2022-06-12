Всероссийский союз пациентов проводил исследования, в ходе которых выяснилось: в среднем женщины на 20% чаще, чем мужчины, обращаются к врачам за плановой помощью и различными медицинскими услугами. В молодом возрасте цифры различаются еще сильнее — мужчины ходят к врачу вдвое реже женщин, причем, обращаются обычно с уже имеющимися проблемами здоровья.

С плановыми посещениями дела обстоят совсем плохо. Для профилактических визитов выделяет время очень небольшое количество представителей сильного пола — и обычно это обследования для получения необходимых справок (на права, оружие), заключений о состоянии здоровья, разрешений на работу.

Подобная проблема ведет к тому, что мужчины нередко узнают о своих хронических болячках поздно, когда они уже дали о себе знать и серьезно навредили здоровью. Помимо терапевта, им нужно ходить еще и к урологу, а зачем это делать, «Доктору Питеру» рассказал Станислав Сосновский — врач уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.