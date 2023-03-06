«Не пойму, почему так происходит. Месячные длятся всего один день и заканчиваются. В чем может быть причина?».
Ольга, 28 лет
Причины, почему месячные такие короткие
— Продолжительность нормальной менструации составляет от 3 до 7 дней, а средней кровопотерей считается 50–70 мл в день, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог Наталия Аманова. — Менструация, длящаяся менее двух дней, считается нарушением менструального цикла.
Но это НЕ всегда связано с патологией, уточняет врач.
— Например, укоротить длительность менструации может прием некоторых лекарственных препаратов — таких как антидепрессанты, гормональные противозачаточные средства, БАДы и прочее, — объясняет гинеколог. — Повышенная физическая активность, стресс, диеты, смена климата, авиаперелеты также могут влиять на продолжительность менструации.
Еще одна причина коротких месячных — возрастные особенности.
— Это касается пубертатного периода, когда менструация только устанавливается, и периода пременопаузы, когда идет угасание функции яичников. Во время лактации месячные также могут быть короткими и нерегулярными, — говорит Наталия Аманова.
Когда причина — патология
— К сожалению, причиной короткой менструации могут быть и различные патологические состояния, — отмечает врач Наталия Аманова. — Это может быть связано с гормональными нарушениями в организме женщины, патологией матки, инфекционными процессами, нарушением работы щитовидной железы, преждевременным истощением функции яичников, а также с многими другими причинами.
Эксперт рекомендует: при любом изменении менструального цикла в первую очередь необходима консультация гинеколога.
Ранее врач-гинеколог рассказала, почему месячные могут длиться больше недели. Такое может быть в период менопаузального перехода — из-за того, что изменяется работа яичников, возможны и чередования задержек менструаций с кровотечениями. Но месячные длиннее 8 дней — это не норма.
Также опасный симптом, если цикл менее 24 дней или объем кровопотери слишком велик — плохо, если прокладки или тампоны менять надо чаще, чем каждые 2 часа, и есть необходимость смены в ночное время.