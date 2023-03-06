Причины, почему месячные такие короткие

— Продолжительность нормальной менструации составляет от 3 до 7 дней, а средней кровопотерей считается 50–70 мл в день, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог Наталия Аманова. — Менструация, длящаяся менее двух дней, считается нарушением менструального цикла.

Но это НЕ всегда связано с патологией, уточняет врач.

— Например, укоротить длительность менструации может прием некоторых лекарственных препаратов — таких как антидепрессанты, гормональные противозачаточные средства, БАДы и прочее, — объясняет гинеколог. — Повышенная физическая активность, стресс, диеты, смена климата, авиаперелеты также могут влиять на продолжительность менструации.

Еще одна причина коротких месячных — возрастные особенности.

— Это касается пубертатного периода, когда менструация только устанавливается, и периода пременопаузы, когда идет угасание функции яичников. Во время лактации месячные также могут быть короткими и нерегулярными, — говорит Наталия Аманова.