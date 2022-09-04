Она просто хотела похудеть: женщина чуть не лишилась ноги из-за популярной фруктовой диеты

Лишний вес вкупе с нежеланием активно двигаться заставляют нас искать оптимальные варианты: как избавиться от килограммов без занятий спортом. Многие выбирают экстремальные диеты, не обращая внимания на опасности, которые в них таятся. А врачам потом приходится разбираться с последствиями.
Так, в США в больницу попала 42-летняя женщина, которая жаловалась на одышку, головокружение, сильную боль в пояснице, левой ягодице и левой ноге. Дуплексное сканирование показало, что в глубоких венах левой ноги образовался большой кровяной сгусток — тромб. Еще чуть-чуть и началась бы гангрена, которая неминуемо привела бы к ампутации.
Пациентке повезло: врачи успели провести тромболизис — процедуру введения непосредственно в тромб лекарств, растворяющих его. Ногу удалось спасти. Осталось выяснить, что послужила причиной столь быстрой закупорки сосудов.
Результаты оказались настолько удивительными, что их даже опубликовали в авторитетном журнале
Как пояснили медики, которые наблюдали пациентку, у нее был слегка избыточный вес. При этом она не курила и практически не употребляла алкоголь. Ежедневно она принимала лекарство для щитовидной железы, а также противозачаточные таблетки с низкой дозой гормонов. А накануне 1,5 часа провела, сидя в машине.
«Раньше она редко ела грейпфрут, но в последние 3 дня съедала по 225 граммов (примерно половинка грейпрфута) каждое утро».
В совокупности эти факторы действительно могут провоцировать тромбоз глубоких вен. Но врачи склоняются к мысли, что катализатором стал именно грейпфрут. Его сок блокирует действие фермента CYP3A4, который в свою очередь расщепляет «контрацептивный» гормон эстроген. И все вместе это приводит к повышению уровня свертываемости крови.
- Грейпфрутовый сок расщепляется очень медленно, —
Конечно, медики не говорят о том, что нужно срочно переставать есть грейпфруты. Они лишь предупреждают, что во всем нужно чувство меры.
- Это очень необычный случай, — говорит главный гематолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Тревор Баглин. — Возможно, грейпфрут действительно усиливает «тромбообразующий» эффект противозачаточных таблеток при наличии генетической предрасположенности. Но вывод надо сделать другой: стоит избегать любых экстремальных диет, потому что они могут иметь непредсказуемые последствия.
Кстати, в отличие от грейпфрута, ряд продуктов считаются условно «кроворазжижающими». В их число входят, например, помидоры, сельдерей, чеснок, лук, имбирь, малина, и так далее. Но действительно ли они работают — к единому мнению не пришли даже врачи. Так, врач-невролог, педиатр, доктор медицинских наук, профессор ММУ Ен Джун Чой, рассказал «Доктору Питеру», что это доказанный факт, так как в томатах и малине содержится витамин С, в чернике — кумарины и так далее.
А вот семейный врач Борис Шеляпин с этим мнением не согласен. Он считает, что продукты, разжижающие кровь — это «это сплошная мифология из разряда, что съесть, чтобы не поправиться». И специально вводить в рацион продукты, «чтобы не было тромбов» — идея изначально порочная.