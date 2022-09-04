Она просто хотела похудеть: женщина чуть не лишилась ноги из-за популярной фруктовой диеты

Лишний вес вкупе с нежеланием активно двигаться заставляют нас искать оптимальные варианты: как избавиться от килограммов без занятий спортом. Многие выбирают экстремальные диеты, не обращая внимания на опасности, которые в них таятся. А врачам потом приходится разбираться с последствиями.

Так, в США в больницу попала 42-летняя женщина, которая жаловалась на одышку, головокружение, сильную боль в пояснице, левой ягодице и левой ноге. Дуплексное сканирование показало, что в глубоких венах левой ноги образовался большой кровяной сгусток — тромб. Еще чуть-чуть и началась бы гангрена, которая неминуемо привела бы к ампутации.

Пациентке повезло: врачи успели провести тромболизис — процедуру введения непосредственно в тромб лекарств, растворяющих его. Ногу удалось спасти. Осталось выяснить, что послужила причиной столь быстрой закупорки сосудов.