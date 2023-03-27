10 признаков, что вам пора сходить на прием к эндокринологу

В рутине мы часто не замечаем, что с нашим здоровьем что-то могло пойти не так. Тем более что очень многие опасные болезни на первых порах не дают специфических признаков и прячутся за незаметными и незначительными, казалось бы, симптомами

Например, от гормонального баланса в нашем теле зависит очень многое: от внешнего вида и фигуры до репродуктивных функций. Не упустить проблемы в этой сфере поможет врач-эндокринолог. Разбираемся вместе с экспертом в том, какие есть тревожные сигналы, после которых нужно бежать записываться к этому специалисту как можно скорее.