Только испортите фигуру: врач объяснил, кому нельзя делать популярное упражнение на пресс

Это не патология

- Прямые мышцы живота соединены перемычкой из соединительной ткани, которая называется «белая линия живота», — объяснил «Доктору Питеру» мануальный терапевт, врач-остеопат Владимир Животов. — Она связывает прямые мышцы, не дает им расходиться в стороны и укрепляет брюшную стенку.

При беременности за счет растущей матки ткани брюшной стенки и белой линии живота растягиваются. Но после родов обычно все возвращается в норму, расхождение мышц постепенно сокращается.