Диетолог Круглова рассказала, помогут ли пояса для похудения растопить жир

Как они могут навредить

Пояс для похудения не только не поможет избавиться от жировой ткани, но даже способен нанести вред организму. Во-первых, могут появиться проблемы с кожей. Пояс для похудения препятствует испарению пота и нормальной циркуляции воздуха, что может вызвать зуд, сыпь и воспаление на участке тела, к которому он прилегал.

Во-вторых, вы рискуете пострадать от обезвоживания. Дело в том, что применение поясов для похудения способно спровоцировать сильное потоотделение и, как следствие, сильное обезвоживание. Это опасно потерей электролитов, судорогами в мышцах, а также нарушением сердечного ритма.

В-третьих, есть риск нарушений работы внутренних органов. Использование слишком тесных компрессионных поясов может привести к потере сознания из-за недостаточного поступления кислорода к органам и тканям. При слишком частом применении эти пояса способны ослабить мышечный корсет, что приведет к ухудшению осанки.

И, наконец, четвертая опасность — это ожоги. Пояс с эффектом сауны способен нагреваться до 70 градусов, поэтому его непосредственный контакт с кожей может вызвать ожог.