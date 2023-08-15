А тонометры-то врут: исследование, которое многое изменит в жизни гипертоников

На что вы обращаете внимание, выбирая тонометр? Скорее всего, на способ измерения — плечевой или запястный, на дополнительные функции — например, на наличие памяти устройства, возможность измерить пульс и так далее.
На самом деле самый важный элемент — это манжета. Ее редко подбирают по размеру, и зря. Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) утверждают: если она неподходящая, то человеку могут даже поставить неправильный диагноз!
В исследовании, результаты которого
Выводы оказались неожиданными: тем, у кого запястья и вообще вся рука тоньше, размер манжеты занижает показатели, тем, у кого объем плеча шире, наоборот, завышает. Как пишут ученые, у тонкокостных людей, показатели верхнего (систолического) давления занижены в среднем на 3,6 мм ртутного столба. И наоборот, у тех, кому требуется более широкая или даже очень широкая манжета, показатели при использовании стандартного аппарата могут быть завышены на 4,8 и 19,5 мм ртутного столба соответственно.
Исследователи предупреждают: неправильное измерение грозит ошибкой в постановке диагноза. Здоровым людям могут диагностировать гипертонию или же, наоборот, пропустить заболевание, если показания занижены.
Кстати, ранее ученые называли еще одну ошибку, из-за которой тонометр может ошибаться, ее делают многие. Оказывается, давление надо измерять на обеих руках — и на правой, и на левой. Причем ориентироваться на те показатели, которые выше.