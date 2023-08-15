А тонометры-то врут: исследование, которое многое изменит в жизни гипертоников

Выводы оказались неожиданными: тем, у кого запястья и вообще вся рука тоньше, размер манжеты занижает показатели, тем, у кого объем плеча шире, наоборот, завышает. Как пишут ученые, у тонкокостных людей, показатели верхнего (систолического) давления занижены в среднем на 3,6 мм ртутного столба. И наоборот, у тех, кому требуется более широкая или даже очень широкая манжета, показатели при использовании стандартного аппарата могут быть завышены на 4,8 и 19,5 мм ртутного столба соответственно.