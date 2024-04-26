Что будет с организмом, если есть шашлык 4 дня подряд, рассказала врач Листопадова

Жареное на костре мясо — это вкусно, сытно, его с удовольствием едят и взрослые, и даже дети. В длинные майские праздники многие точно отправятся открывать дачный сезон, где без шашлыка не обойтись. Само по себе мясо полезно для организма, ведь это отличный источник белка, который надолго насыщает, плюс в нем содержатся витамины и микроэлементы.
Но все же злоупотреблять шашлыком не стоит, говорит врач.
Гастроэнтеролог клиники «ММЦ» Кировский завод
«При ограниченном потреблении и правильном приготовлении мясо может принести пользу, поскольку богато железом, цинком и витамином B12. Хорошо, если вы отдадите предпочтение курице или индейке», — говорит гастроэнтеролог.
Оптимальная порция для здорового человека — три средних куска шашлыка в день (примерно 70-100 граммов).
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), красное мясо не стоит есть чаще трех раз в неделю, при этом объем съеденного должен быть не больше 500 граммов. Следите, чтобы на мясе не было черной корочки: она опасна для здоровья, так как содержит канцерогены.
Как шашлык может навредить здоровью
Велик соблазн есть шашлык несколько дней подряд. Но все же на жареное мясо лучше не налегать, ведь могут быть опасные последствия.
Во-первых, избыток жирного может привести к обострению хронических болезней гепатобилиарного тракта: печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы. То есть люди с хроническим панкреатитом, холециститом или желчнокаменной болезнью находятся в зоне риска.
Во-вторых, от шашлыка стоит отказаться тем, у кого есть в анамнезе:
язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
СГПОД — скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
пищевод Барретта — заболевание, при котором нормальный эпителий пищевода замещается клетками кишечного типа;
ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
В-третьих, потенциальный вред шашлыка заключается в потреблении канцерогенов, образующихся в процессе приготовления мяса на мангале или при копчении.
«Дым, который появляется при сгорании жира и оседает на мясе, содержит токсичные вещества — угарный газ и бензопирен», — говорит Ольга Листопадова.
Даже если у вас нет заболеваний ЖКТ, жирное мясо все равно может нанести урон здоровью. Если налегать на шашлыки, то вы рискуете пострадать от тяжести в животе, вздутия, тошноты, изжоги, боли в желудке. Все это чревато тем, что после веселых праздников вы отправитесь не на работу, а на прием к терапевту или гастроэнтерологу. Возможно, врачу даже придется выписать лекарства, чтобы успокоить ЖКТ, а также назначить строгую диету.
Самые вредные добавки к шашлыку
Не стоит сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее, усваиваться все будет гораздо дольше. Также под запретом сладкие и газированные напитки: они раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие.
«Сочетание жирного жареного мяса с алкоголем может нанести двойной удар по поджелудочной железе, а при наличии хронических заболеваний ЖКТ многократно повышает риски их обострения», — предупреждает врач.
Идеальный вариант шашлыка — это блюдо из курицы. Не покупайте уже замаринованную птицу, ведь вы не знаете, сколько специй и усилителей вкуса туда добавили.
Готовьте мясо самостоятельно на мангале. Для маринада используйте только лук, специи и минеральную воду. Воздержитесь от добавления уксуса, соусов, в которых содержатся вредные консерванты и сахар. Подавайте готовый шашлык с овощами, они помогут съесть меньше жирного мяса, а также разгрузят ЖКТ.