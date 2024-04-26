Что будет с организмом, если есть шашлык 4 дня подряд, рассказала врач Листопадова

Даже если у вас нет заболеваний ЖКТ, жирное мясо все равно может нанести урон здоровью. Если налегать на шашлыки, то вы рискуете пострадать от тяжести в животе, вздутия, тошноты, изжоги, боли в желудке. Все это чревато тем, что после веселых праздников вы отправитесь не на работу, а на прием к терапевту или гастроэнтерологу. Возможно, врачу даже придется выписать лекарства, чтобы успокоить ЖКТ, а также назначить строгую диету.