Гастроэнтеролог Кашух расказала, почему нельзя запивать шашлык алкоголем

Длинные майские праздники традиционно ассоциируются у нас с жаркой мяса на открытом огне на природе, веселыми пикниками с друзьями и, конечно, алкоголем. Но увлекаться жареным мясом в сочетании со спиртным не стоит: можно навредить своей поджелудочной железе.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
«Этанол влияет на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. Алкоголь выводит воду, а с ней уходят минералы: калий, кальций, магний, цинк. Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а дуэт жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы», — предупредила врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
Особенно следовать этому правилу стоит пациентам с острыми и хроническими заболеваниями ЖКТ. Поостеречься надо и людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Чтобы снизить негативное влияние жирной пищи на организм, Кашух советует покупать вместо свинины говядину или курицу, а также готовить маринад своими руками. Если же приобретать замаринованное мясо в магазине, есть риск столкнуться с большим количеством соли и жира. Кроме того, специи могут отбить запах мяса не первой свежести, тогда отравления не избежать.
Врач также советует не зажаривать шашлык до хрустящей корочки, так как в ней содержатся гетероциклические амины, увеличивающие риск развития онкологии.
«За один раз рекомендуется съедать не больше порции размером с ладонь. При этом чем мясо жирнее, тем меньше должна быть порция. Ешьте медленно и делайте перерывы, чтобы не переесть», — советует гастроэнтеролог.
Также Кашух посоветовала включить в майское меню побольше свежих овощей: томаты, сладкий перец, капусту, лук, зелень, огурцы. Что касается ягод и фруктов, стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам.
Как выбрать мясо для шашлыка
Перед тем как покупать мясо на рынке или в магазине, оцените его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.
Свежее мясо качественное, если у него:
тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;
жир белый, кремовый или желтоватый;
запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;
плотная консистенция;
ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается;
при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.
Иногда под видом охлажденного продается размороженное мясо,