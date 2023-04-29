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Гастроэнтеролог Кашух расказала, почему нельзя запивать шашлык алкоголем

В майские праздники многие грезят о классической комбинации «шашлычок под коньячок». Однако употреблять спиртное вместе с шашлыком нужно осторожно, уверена гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

29 апреля 20231
мясо шашлык алкоголь
Источник:
iStockphoto

Длинные майские праздники традиционно ассоциируются у нас с жаркой мяса на открытом огне на природе, веселыми пикниками с друзьями и, конечно, алкоголем. Но увлекаться жареным мясом в сочетании со спиртным не стоит: можно навредить своей поджелудочной железе.

Екатерина Кашух
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

«Этанол влияет на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. Алкоголь выводит воду, а с ней уходят минералы: калий, кальций, магний, цинк. Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а дуэт жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы», — предупредила врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Особенно следовать этому правилу стоит пациентам с острыми и хроническими заболеваниями ЖКТ. Поостеречься надо и людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Чтобы снизить негативное влияние жирной пищи на организм, Кашух советует покупать вместо свинины говядину или курицу, а также готовить маринад своими руками. Если же приобретать замаринованное мясо в магазине, есть риск столкнуться с большим количеством соли и жира. Кроме того, специи могут отбить запах мяса не первой свежести, тогда отравления не избежать.

Врач также советует не зажаривать шашлык до хрустящей корочки, так как в ней содержатся гетероциклические амины, увеличивающие риск развития онкологии.

«За один раз рекомендуется съедать не больше порции размером с ладонь. При этом чем мясо жирнее, тем меньше должна быть порция. Ешьте медленно и делайте перерывы, чтобы не переесть», — советует гастроэнтеролог.

Также Кашух посоветовала включить в майское меню побольше свежих овощей: томаты, сладкий перец, капусту, лук, зелень, огурцы. Что касается ягод и фруктов, стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам.

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Как выбрать мясо для шашлыка

Перед тем как покупать мясо на рынке или в магазине, оцените его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.

Свежее мясо качественное, если у него:

  • тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;

  • жир белый, кремовый или желтоватый;

  • запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;

  • плотная консистенция;

  • ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается;

  • при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

Иногда под видом охлажденного продается размороженное мясо, отмечают в Роспотребнадзоре. Оно не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и менее вкусное, чем свежее. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные.

По материалам «Известий»

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