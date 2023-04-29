Гастроэнтеролог Кашух расказала, почему нельзя запивать шашлык алкоголем

Чтобы снизить негативное влияние жирной пищи на организм, Кашух советует покупать вместо свинины говядину или курицу, а также готовить маринад своими руками. Если же приобретать замаринованное мясо в магазине, есть риск столкнуться с большим количеством соли и жира. Кроме того, специи могут отбить запах мяса не первой свежести, тогда отравления не избежать.