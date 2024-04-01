Трюк в укладке волос, который визуально подтянет лицо и сделает его моложе

«Хочу дать вам небольшой совет, который поможет выглядеть немного моложе. Все дело в смене прически, — обращается к подписчикам своего канала Монтсеррат. — С возрастом наши носогубные складки становятся более заметными. Эти линии имеют свойство опускаться, и тем самым они тянут вниз лицо. Все, что мы хотим сделать, — это приподнять лицо. Если вы предпочитаете прическу, которая ниспадает вниз, это только подчеркнет опавшее лицо . Да, такая стрижка помогает выглядеть стройнее, но она не скроет носогубную складку».