Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Трюк в укладке волос, который визуально подтянет лицо и сделает его моложе

Правильная прическа — это 90% красоты женщины. На примере звезд эксперт показала, как одно небольшое изменение в укладке помогает выглядеть моложе.

1 апреля 2024
как помолодеть с помощью прически, прически, которые старят,
Источник:

iStock

Хорошо, когда есть хороший стилист, который и стрижку правильную подберет, и совет по укладке даст. К сожалению, глядя на некоторых парикмахеров, думаешь, что и им порой не мешала бы консультация по подбору прически.

Впрочем, даже неудачную стрижку можно исправить с помощью одного простого трюка. Эксперт по имиджу Монтсеррат Варела рассказала, как небольшое изменение в укладке преображает любое лицо.

«Хочу дать вам небольшой совет, который поможет выглядеть немного моложе. Все дело в смене прически, — обращается к подписчикам своего канала Монтсеррат. — С возрастом наши носогубные складки становятся более заметными. Эти линии имеют свойство опускаться, и тем самым они тянут вниз лицо. Все, что мы хотим сделать, — это приподнять лицо. Если вы предпочитаете прическу, которая ниспадает вниз, это только подчеркнет опавшее лицо. Да, такая стрижка помогает выглядеть стройнее, но она не скроет носогубную складку».

Читайте также

Чтобы визуально омолодиться, стилист советует укладывать локоны не к лицу, а от лица.

«Это совсем маленькое изменение, но оно имеет огромное значение», — уверяет эксперт.

Трюк в укладке волос, который визуально подтянет лицо и сделает его моложе
Источник:

@itsmontserratvarela

Далее стилист предложила сравнить две фотографии 86-летней актрисы Джейн Фонды. На одном снимке ее волосы уложены внутрь, на другой приподняты, благодаря чему приподнимается и ее лицо.

Трюк в укладке волос, который визуально подтянет лицо и сделает его моложе
Источник:

@itsmontserratvarela

«Можно изменить лицо за счет контурной пластики, сделать контуринг с помощью румян, но такой трюк с волосами — это самый простой и доступный способ, чтобы быстро помолодеть», — говорит эксперт.

Трюк в укладке волос, который визуально подтянет лицо и сделает его моложе
Источник:

@itsmontserratvarela

Есть и еще один способ, как подтянуть овал лица с помощью прически. Правда, доступен он лишь женщинам с длинными волосами. Высокие прически с тугим хвостом или «шишкой» действительно способны приподнять кожу лица. А чтобы сгладить черты лица, стоит оставить несколько небрежно вьющихся локонов.

И наоборот, есть несколько причесок, которые только добавляют женщине возраст.

Длинные прямые волосы

С возрастом волосы становятся все тоньше и реже. И такая прическа лишь подчеркнет эти недостатки. Если не хочется расставаться с длинными волосами, стилисты советуют добавить объема с помощь средств для укладки и отказаться от прямых линий в пользу плавных волн. Многослойная стрижка также сделает вас моложе.

Читайте также

Высокие начесы

В погоне за объемом можно зайти слишком далеко. По словам стилистов, мода на высокие начесы давно прошла. Эксперты пришли к выводу, что такая укладка не только очень портит волосы, но и старит.

Густая ровная челка

Такую челку могут позволить себе очень немногие, так как она утяжеляет лицо и делает его старше.

Редкая короткая челка

Еще один способ быстро состарить женщину и придать ей неухоженный вид, это сделать ей редкую короткую челку.

Стилисты советуют начать с универсального вида челки, которая подойдет каждому, — это челка-шторка средней длины.

Волосы, убранные за уши

Такая укладка идет не всем: она делает черты лица более резкими и грубыми. Поэтому, если вы хотите убрать волосы с лица, сделайте косой пробор и спрячьте меньшую из частей за ухо. Такая асимметрия визуально молодит и будто приподнимает лицо.

Автор текста:Ксения Воронежцева
Материалы по теме
Красота