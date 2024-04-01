Трюк в укладке волос, который визуально подтянет лицо и сделает его моложе

Хорошо, когда есть хороший стилист, который и стрижку правильную подберет, и совет по укладке даст. К сожалению, глядя на некоторых парикмахеров, думаешь, что и им порой не мешала бы консультация по подбору прически.
Впрочем, даже неудачную стрижку можно исправить с помощью одного простого трюка. Эксперт по имиджу Монтсеррат Варела рассказала, как небольшое изменение в укладке преображает любое лицо.
«Хочу дать вам небольшой совет, который поможет выглядеть немного моложе. Все дело в смене прически, — обращается к подписчикам своего
Чтобы визуально омолодиться, стилист советует укладывать локоны не к лицу, а от лица.
«Это совсем маленькое изменение, но оно имеет огромное значение», — уверяет эксперт.
Далее стилист предложила сравнить две фотографии 86-летней актрисы Джейн Фонды. На одном снимке ее волосы уложены внутрь, на другой приподняты, благодаря чему приподнимается и ее лицо.
«Можно изменить лицо за счет контурной пластики, сделать контуринг с помощью румян, но такой трюк с волосами — это самый простой и доступный способ, чтобы быстро помолодеть», — говорит эксперт.
Есть и еще один способ, как подтянуть овал лица с помощью прически. Правда, доступен он лишь женщинам с длинными волосами. Высокие прически с тугим хвостом или «шишкой» действительно способны приподнять кожу лица. А чтобы сгладить черты лица, стоит оставить несколько небрежно вьющихся локонов.
И наоборот, есть несколько причесок, которые только добавляют женщине возраст.
Длинные прямые волосы
С возрастом волосы становятся все тоньше и реже. И такая прическа лишь подчеркнет эти недостатки. Если не хочется расставаться с длинными волосами, стилисты советуют добавить объема с помощь средств для укладки и отказаться от прямых линий в пользу плавных волн. Многослойная стрижка также сделает вас моложе.
Высокие начесы
В погоне за объемом можно зайти слишком далеко. По словам стилистов, мода на высокие начесы давно прошла. Эксперты пришли к выводу, что такая укладка не только очень портит волосы, но и старит.
Густая ровная челка
Такую челку могут позволить себе очень немногие, так как она утяжеляет лицо и делает его старше.
Редкая короткая челка
Еще один способ быстро состарить женщину и придать ей неухоженный вид, это сделать ей редкую короткую челку.
Стилисты советуют начать с универсального вида челки, которая подойдет каждому, — это челка-шторка средней длины.
Волосы, убранные за уши
Такая укладка идет не всем: она делает черты лица более резкими и грубыми. Поэтому, если вы хотите убрать волосы с лица, сделайте косой пробор и спрячьте меньшую из частей за ухо. Такая асимметрия визуально молодит и будто приподнимает лицо.