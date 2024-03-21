Ждать или хватать? Страх по-разному влияет на работу мужского и женского мозга

Женщины из «группы страха» значительно чаще использовали «дисконтирование с задержкой» при выборе финансового вознаграждения. То есть они предпочитали меньшую сумму, но сейчас, чем сумму в два раза больше, но позже. На мужчинах же этот прием не сработал : даже после просмотра фильмов ужасов они чаще всего предпочитали получить 4 миллиона рублей позже, чем 2 миллиона в ту же минуту.