Ждать или хватать? Страх по-разному влияет на работу мужского и женского мозга

Некоторые ученые убеждены: наш мозг принимает решения за несколько секунд до того, как мы это самое решение осознаем. То есть в органе происходят вычислительные и аналитические процессы, которые человеку не под силу контролировать. Отсюда же и вытекает теория бессознательного: в недрах нашего мышления скрыто так много всего, что может нами управлять без логики и контроля.
Ученые из Падуанского университета в Италии провели
В исследовании приняли участие 308 человек, 63% из них — женщины. Всем добровольцам ученые показывали сначала отрывки из фильмов ужасов, а затем приятные видеоролики с изображениями природы (например, зеленого леса или величественного водопада). Была и контрольная группа, которая смотрела нейтральный документальный фильм о жизни в городе.
После этого ученые задавали каждому человеку вопрос: что бы вы выбрали — получить 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей) сегодня или 40 тысяч евро (около 4 миллионов рублей) через три года?
Женщины из «группы страха» значительно чаще использовали «дисконтирование с задержкой» при выборе финансового вознаграждения. То есть они предпочитали меньшую сумму, но сейчас, чем сумму в два раза больше, но позже. На мужчинах же этот прием не сработал: даже после просмотра фильмов ужасов они чаще всего предпочитали получить 4 миллиона рублей позже, чем 2 миллиона в ту же минуту.
Что касается участников из «группы радости», то что мужчины, что женщины предпочитали наибольшую сумму через три года, чем наименьшую, но сейчас. В контрольной группе были аналогичные результаты.
Исходя из этого, ученые сделали вывод, что даже сильные эмоции практически не влияют на аналитическую работу мужского мозга. Авторы предполагают, что это может быть связано либо с различиями в эволюционных стратегиях безопасности и риска, либо с разными подходами к регуляции эмоций в стрессовых ситуациях.
«Женщины наиболее часто склонны выбирать немедленное вознаграждение в эмоциональном состоянии страха, чем в радостном. Это говорит нам о том, что пол человека действительно влияет на принятие некоторых решений», — подытожили авторы.
Богатый мозг и бедный мозг
Исследователи обнаружили, что работа полосатого тела мозга, которое отвечает за мотивацию, существенно различается у людей разного социального статуса. То есть наш мозг действительно может думать как бедняк или как богач, и формируется эта стратегия в раннем детстве.