Пульмонолог Питиримова рассказала, как меняется внешность человека, когда он бросает курить

Сигарета в руках женщины или мужчины — достаточно частое явление на улицах или в различных заведениях. Сегодня курильщикам выделяют отдельные зоны для курения, чтобы защитить остальных людей от едкого дыма, наносящего вред окружающим.
Но себя люди, страдающие от вредной привычки, могут защитить только одним способом — бросив курить. И после отказа от пагубной привычки изменения будут видны уже в ближайшие дни и месяцы. О том, что происходит с внешностью, «Доктору Питеру» рассказала Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Врач-пульмонолог, аллерголог-иммунологvk.com/smclinic_spb
Разрушает изнутри и снаружи
Курение наносит нашей внешности не меньший вред, чем общему здоровью. Сильнее всего при этом страдает кожа лица: изнутри ее разрушает никотин, а снаружи — сигаретный дым. Нездоровый, пожухлый цвет лица, потеря тонуса кожи, дряблость, шелушения и морщины — характерные черты «лица курильщика».
Любопытно, что сам человек редко в состоянии заметить те негативные изменения, которые происходят с его внешностью. Однако рано или поздно осознание «перемен к худшему» все-таки происходит, и для некоторых курильщиков именно этот момент становится отправной точкой к избавлению от никотиновой зависимости.
Улучшится цвет лица
Курение сужает наши сосуды, что приводит к нарушению кровообращения и кислородному голоданию организма. Внешним проявлением этих процессов становится изменение цвета кожи лица: она как бы приобретает серо-блеклый оттенок. У заядлых курильщиков к серому оттенку добавляется желтушный цвет.
Желтые пятна на лице — признак того, что печень перестает справляться с растущими объемами вредных веществ и канцерогенов. Желтизна также появляется из-за постоянного контакта кожи с сигаретным дымом, в котором содержится огромное количество токсинов. К слову, у курильщиков желтеет не только лицо, но и кожа пальцев, которыми они обычно держат сигарету.
Наконец, никотин препятствует усвоению организмом витамина C, необходимого для сохранения здорового и нормального цвета лица.
Пройдут прыщи и черные точки
Вредные вещества из сигаретного дыма постепенно закупоривают потовые железы и сальные поры, провоцируют воспаления на коже лица. Отказ от курения решит проблему постоянных прыщей и «черных точек» намного быстрее и эффективнее, чем «чудодейственные» маски и пенки для умывания.
Уйдут синяки и мешки глазами
На фоне постоянного сужения кровеносные сосуды теряют тонус: возрастает давление на их внутренние стенки. Одной из первых «удар» на себя принимает нежная кожа в области глаз: на ней появляется синева и припухлости.
Коже добавится упругости
Кожа станет более упругой и крепкой, а морщины — менее заметными. Дело в том, что никотин разрушает эластин и коллаген. Эти белки содержатся в соединительных тканях кожи и отвечают за ее прочность и эластичность. Кроме того, у курильщиков хуже усваиваются витамины C и E, которые также необходимы для поддержания тонуса кожных покровов.
Оставшись без ценных веществ и микроэлементов, кожа становится дряблой и обвисшей. Курение также способствует преждевременному появлению морщин, в том числе мимических. Особенно страдают носогубная область и зона вокруг глаз: во время курения кожа здесь напрягается сильнее всего.
Пройдут сухость и шелушения
При частом контакте с сигаретным дымом на лице оседает огромное количество канцерогенов и токсичных веществ. Это приводит к обезвоживанию кожи, сухости и постоянным шелушениям. Отказ от курения защитит кожу от «высушивания» и постепенно вернет ей нормальный уровень увлажненности.
Процесс не быстрый, но заметный
Многих интересует вопрос, как быстро отразится отказ от курения н нашей коже и внешности в целом. Увы, здесь придется заранее запастись терпением. Ни через пару дней, ни через неделю «совсем другого» человека в зеркале вы не увидите. Напротив, в первые недели состояние кожи может даже ухудшиться, и это совершенно нормально. Лишившись вошедшего в привычку никотина, организм испытывает сильный стресс.
Также стоит понимать, что не все негативные последствия курения, проявившиеся во внешности, уйдут «сами по себе». Например, может остаться сосудистая сеточка на лице, которая образуется из-за сбоя циркуляции крови в капиллярах. А также пигментные пятна, появляющиеся из-за повышенной уязвимости кожи курильщика к воздействию ультрафиолета.
Для избавления от них простого отказа от курения, к сожалению, недостаточно. Придется подключать косметолога и специальные процедуры. Тем не менее уже через 1–1,5 месяца общий эффект отказа от курения обязательно станет заметен. Вы увидите и почувствуете, как кожа стала более ровной, чистой и посвежевшей.
Чтобы ускорить процесс, уделите внимание своему образу жизни в целом: соблюдайте питьевой режим, откажитесь от продуктов с высоким содержанием жиров и «быстрых» углеводов: фастфуда, выпечки, сладостей, сладкой газировки и соков.