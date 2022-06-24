Пульмонолог Питиримова рассказала, как меняется внешность человека, когда он бросает курить

Сигарета в руках женщины или мужчины — достаточно частое явление на улицах или в различных заведениях. Сегодня курильщикам выделяют отдельные зоны для курения, чтобы защитить остальных людей от едкого дыма, наносящего вред окружающим.

Но себя люди, страдающие от вредной привычки, могут защитить только одним способом — бросив курить. И после отказа от пагубной привычки изменения будут видны уже в ближайшие дни и месяцы. О том, что происходит с внешностью, «Доктору Питеру» рассказала Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.