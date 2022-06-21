«Не выходите из дома ранним утром»: терапевт объяснила, чем лесные пожары опасны для горожан
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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. И сегодня СМИ продолжают сообщать о лесных пожарах в Иркутской области, Якутии, на Сахалине.

Чем же опасна для здоровья жизнь в зоне лесных пожаров, где местным жителям регулярно приходится дышать смогом? Об этом рассказала врач-терапевт Софья Маликова.

Софья Маликова
Софья Маликова
Медицина

Врач-терапевт «Инвитро-Урал»

Чем опасен смог

По словам врача, эффект смога накопительный — то есть последствия могут сказаться как сразу, так и в будущем.

- В продуктах горения пожара содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, который крайне негативно влияет на состояние здоровья. Эффект смога накопительный. Самое страшное и неприятное последствие длительного воздействия (месяц-два, лето) — это увеличение числа онкологических заболеваний. При воздействии смога поражается дыхательная, нервная, сердечно-сосудистая системы, — говорит врач.

Кроме того, из-за токсического воздействия смога и ослабления защитных сил слизистых повышается риск развития инфекционных и хронических болезней органов дыхания, включая пневмонию, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

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Доктор назвала 6 первых признаков отравления продуктами горения:

  1. ухудшение зрения,

  2. снижение слуха,

  3. легкая боль в области лба,

  4. головокружение,

  5. ощущение пульсации в висках,

  6. снижение координации и мышления.

А что в перспективе?

В петербургской ВМА им. Кирова проводили исследование качества жизни людей, перенесших острые отравления продуктами горения. Специалисты оценили качество жизни 38 человек спустя год после тяжелого отравления продуктами горения при пожаре.

- По шкале общее самочувствие пациенты группы наблюдения оценивали свое состояние на 35–40% ниже, чем практически здоровые люди. За последний год больные отмечали снижение жизненной активности, повышенную утомляемость. Низкий уровень шкалы социальной активности в группе больных говорит о значительном ограничении социальных контактов из-за ухудшения физического и эмоционального состояния и работоспособности. В отдаленном периоде острого отравления отмечается вегетативная дисфункция и нарушение сна.

Проще говоря, в таких случаях требуется длительное восстановление нервной системы, в течение месяцев, а то и лет, в зависимости от степени поражения. Но для органов дыхания, воздействие таких канцерогенов как сажа и копоть имеют гораздо более отдаленные последствия, которые проявляются в виде широкого спектра онкологических заболеваний, — рассказала Софья Маликова.

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Что делать при легком отравлении

  • дать пострадавшему крепкий чай, кофе;

  • дать понюхать нашатырный спирт.

- Если состояние пострадавшего ухудшается, симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу. Вызов скорой допустим при наличии нарушений дыхания, боли за грудиной, потере сознания, значительном повышении или понижении артериального давления — то есть при наличии угрожающих жизни состояний, — добавляет терапевт.

Как защититься от отравления

Как предупредить отравление продуктами горения, обострение сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний? Врач-терапевт дала 12 рекомендаций тем, кто живет в зоне лесных пожаров.

  1. Ограничьте физические нагрузки.

  2. Как можно реже выходите на улицу, особенно ранним утром, когда в воздухе находится максимальное количество смога, и в жаркое время суток. Беременным и детям также лучше отказаться от прогулок.

  3. Не открывайте окна, особенно ночью и ранним утром. Если нужно проветрить, прикрывайте открытые окна и форточки влажной тканью и периодически ее меняйте.

  4. Старайтесь использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.

  5. Проводите влажную уборку дома и на работе. Полезно поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

  6. При усилении запаха дыма надевайте защитные маски.

  7. Выбирайте одежду из натуральных тканей.

  8. Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

  9. Если у вас есть хронические заболевания, строго выполняйте назначения врача и всегда носите с собой необходимые лекарства.

  10. Если задымление в городе очень сильное, постарайтесь по возможности уехать или ограничить время пребывания в зоне распространения дыма. Особенно это важно для детей, беременных, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

  11. Ограничьте курение и употребление алкоголя, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

  12. Летом чаще пейте воду. Для возмещения потери солей и микроэлементов при потливости рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые и минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

- Превентивно можно принимать профилактические дозы витаминов А, Е, С, группы В, Д, на протяжение всего периода смога. Хороший эффект имеет прием адаптогенов и общеукрепляющих средств природного происхождения, подобных различным препаратам растительного происхождения, например, полученные из элеутерококка, эхинацеи, женьшеня, гинкго билоба, — добавила эксперт.

Анастасия Романова