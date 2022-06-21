«Не выходите из дома ранним утром»: терапевт объяснила, чем лесные пожары опасны для горожан

Чем опасен смог

По словам врача, эффект смога накопительный — то есть последствия могут сказаться как сразу, так и в будущем.

- В продуктах горения пожара содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, который крайне негативно влияет на состояние здоровья. Эффект смога накопительный. Самое страшное и неприятное последствие длительного воздействия (месяц-два, лето) — это увеличение числа онкологических заболеваний. При воздействии смога поражается дыхательная, нервная, сердечно-сосудистая системы, — говорит врач.

Кроме того, из-за токсического воздействия смога и ослабления защитных сил слизистых повышается риск развития инфекционных и хронических болезней органов дыхания, включая пневмонию, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).