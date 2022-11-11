И люди к вам потянутся: 7 эмоционально токсичных фраз, про которые надо забыть

Договариваться с людьми, искать выход из трудных ситуаций, принимать сложные решения, адекватно реагировать на проблемы — все это признаки человека с развитым эмоциональным интеллектом. Его обладателей окружающие, как правило, считают людьми харизматичными — это важная составляющая обаяния.

Но как понять, что эмоциональный интеллект хромает? В том числе и по тому, как вы общаетесь с окружающими. Есть фразы, которые человек эмпатичный не произнесет никогда . Вот они.

«У тебя нет выбора»

Ну, на самом деле выбор есть всегда. Помните? Даже если вас съели, есть как минимум два выхода . Другой вопрос, что вас не устраивают иные варианты, хотя они могут быть лучше и полезнее. Для собеседника. Но не для вас. А значит, вы будете затруднять чужой выбор, загоняя человека в нужные вам рамки. Это работает и в семье, и на работе.

«У тебя нет выбора! Ты будешь ходить в эту школу». (Подразумевается: «Мы могли бы оставить тебя и в старой школе, но тогда мне придется вставать на полчаса раньше, чтобы тебя туда отвезти, я не хочу, так что без вариантов».)

Но даже если получится убедить человека в краткосрочной перспективе, позднее он все равно взбунтуется.