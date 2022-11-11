И люди к вам потянутся: 7 эмоционально токсичных фраз, про которые надо забыть

Договариваться с людьми, искать выход из трудных ситуаций, принимать сложные решения, адекватно реагировать на проблемы — все это признаки человека с развитым эмоциональным интеллектом. Его обладателей окружающие, как правило, считают людьми харизматичными — это важная составляющая обаяния.
Но как понять, что эмоциональный интеллект хромает? В том числе и по тому, как вы общаетесь с окружающими. Есть фразы, которые человек эмпатичный
«У тебя нет выбора»
Ну, на самом деле выбор есть всегда. Помните? Даже если вас съели, есть как минимум два выхода. Другой вопрос, что вас не устраивают иные варианты, хотя они могут быть лучше и полезнее. Для собеседника. Но не для вас. А значит, вы будете затруднять чужой выбор, загоняя человека в нужные вам рамки. Это работает и в семье, и на работе.
«У тебя нет выбора! Ты будешь ходить в эту школу». (Подразумевается: «Мы могли бы оставить тебя и в старой школе, но тогда мне придется вставать на полчаса раньше, чтобы тебя туда отвезти, я не хочу, так что без вариантов».)
Но даже если получится убедить человека в краткосрочной перспективе, позднее он все равно взбунтуется.
«Это совсем не сложно»
Какой смысл вы вкладываете в эту фразу? Пытаетесь унизить человека или искренне верите, что проблема, с которой он столкнулся, яйца выеденного не стоит?
«Да как это ты не можешь похудеть? Всего-то надо меньше есть и заниматься спортом». (Действительно, такая ерунда, собеседник и не подозревал, что все так просто, поэтому уже лет 10 страдает от лишнего веса.)
На самом деле исключения из этой фразы есть — если вы искренне пытаетесь завоевать чье-то доверие или поддержать человека. Но при этом вы должны быть уверены, что вас поймут правильно. Так что лучше избегать таких формулировок в любом случае.
«Это напомнило мне…»
Что мы все о тебе, да о тебе. Давай уже наконец обо мне. Вот истинный смысл этой фразы. По сути, это параллельная реакция. Она дает понять человеку, что вас не особо интересует, что он там рассказывает, чем делится. Возможно, вы его даже не слушаете, думая о своем. А потом выхватываете из его речи фразу или слово, и вас «осеняет».
— Я два часа проторчал в банке, потому что они не могли найти мою заявку на кредит!
— О! Хорошо, что напомнил! Мне же надо оплатить свой счет!
Или:
— Какой тяжелый клиент у меня сегодня был — мы два часа не могли прийти к соглашению.
— Это напомнило мне ситуацию, когда я стал начальником...
«Кто-то должен тебе сказать…»
Человек, который делает замечания, начинающиеся с такой фразы, почти наверняка считает себя центром вселенной. Ведь это он — тот самый «кто-то», который не побоялся раскрыть собеседнику глаза на его недостатки.
«Понимаю, что это неприятно, но кто-то должен тебе сказать: твой сын отвратительно воспитан».
В принципе, если вы хотите больше никогда в жизни не видеть собеседника, — это неплохой вариант.
«Я знаю, что ты чувствуешь»
Даже если вы были в аналогичной ситуации, вы все равно никогда не поймете чувств другого человека, потому что у него иной жизненный опыт.
«Развелись с мужем? Переживаешь? Жаль, я знаю, что ты чувствуешь». (А откуда вы можете знать, если не знаете ни причин расставания, ни того, как все проходило. Может, ваша собеседница на самом деле внутренне ликует.)
Эта фраза схожа с предыдущей тем, что и там, и тут центром высказывания на самом деле являетесь вы. Вы транслируете свой взгляд и свои эмоции. Но из-за этого вместо сострадательного понимания получается его абсолютное отсутствие.
«Разве ты не можешь просто…»
Эта фраза является троюродной сестрой фразы «это не сложно». То есть вы предполагаете, что для любой проблемы есть простое решение, а ваш собеседник настолько недалекий человек, что не видит этого.
«Разве ты не можешь просто сходить к врачу — пусть выпишут тебе таблетки от головной боли!» (Кэп, если бы вопрос так просто решался, вам бы не жаловались, что есть проблема.)
И даже если вы предлагаете дельные вещи, одной этой фразой вы поставите для собеседника эмоциональный блок на то, чтобы принять ваши идеи.
«Я не хочу ссориться, но…»
Спорим, на самом деле хотите? По крайней мере понимаете, что все, что вы скажете дальше, приведет к конфликту. И если вы готовы продолжать, то все это перерастет как минимум в глобальную ссору, а то и дойдет до драки.
Эмоционально интеллигентные люди знают, что не следует этого говорить, — если только они действительно не хотят ввязаться в драку.