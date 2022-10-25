Печень — это главный фильтр-орган в нашем теле, и самый терпеливый. Даже если мы заставляем печень трудиться в усиленном режиме — нагружаем таблетками, алкоголем, курением, жирной и обработанной пищей — то она долго будет «молча» терпеть и никак не проявлять свое недовольство. В органе нет болевых рецепторов. Какие-то неприятные ощущения могут появиться только, когда печень увеличивается. Тогда растягивается капсула, окружающая ее, и человек может это почувствовать — как тяжесть, дискомфорт в правом подреберье.
Но все же есть ряд неочевидных признаков и симптомов, косвенно указывающих на то, что с печенью что-то не так. Один из них может проявляться по ночам — и если повторяется регулярно, о здоровье печени надо задуматься всерьез, пишет издание ProNews
Ночной симптом
— Если перед сном, ночью, когда неприятные ощущения в теле более заметны, вы начинаете усиленно чесаться, чувствовать зуд, то это может быть связано с заболеванием печени, — объясняют врачи. — Ведь одна из задач печени — расщеплять и выделять с желчью ненужные организму вещества. Если по каким-то причинам печень этого не может сделать, то следующий секреторный орган, который попытается взять на себя эту работу, — это кожа. Потому и появляются такие симптомы.
Зуд, связанный с заболеванием печени, обычно не вызывает сыпи, отмечают медики. Чаще всего чешутся ладони и подошвы ног, отмечает эксперт. И именно это отличает «печеночный» зуд от зуда, появляющегося по другим причинам.
— Зуд, возникающий из-за проблем с печенью, чаще проявляется на руках и ногах, усиливается ночью и усугубляется жарой, менструальным циклом, заместительной гормональной терапией, беременностью и контактом с шерстяной одеждой или одеялами, — объясняют врачи.
Симптомы, что печень больна
Медики обращают внимание, что не всегда зуд может говорить именно о проблемах с печенью, есть и другие причины. Но при этом — если по вечерам чешутся ладошки и стопы, это может быть и единственным признаком заболевания печени.
Если при этом вы замечаете, что ваша кожа стала желтее, изменили цвет белки глаз, то срочно надо обратиться за немедленной медицинской помощью.
В любом случае, появление повторяющегося симптома в виде ночного зуда требует обращения к врачам. Они точно установят его причину. Ведь если проблемы с печенью обнаружить вовремя и начать лечение, то можно справиться с заболеванием, откладывать диагностику чревато серьезными проблемами.
Если функция печени нарушена, развивается первая стадия ожирения — стеатоз, когда жиры накапливаются в печеночных клетках. Со временем это приводит к их гибели. Если своевременно не принять меры по лечению стеатоза, со временем это приведет к гибели большого количества гепатоцитов. На этой стадии уже начинает развиваться цирроз печени, который практически не поддается лечению.
Другие признаки проблем с печенью:
частые синяки,
черный стул,
темная моча,
вздутие живота,
тошнота,
отсутствие аппетита,
боль в животе.
Для того, чтобы диагностировать различные проблемы с печенью, часто бывает достаточно биохимического анализа крови. Главные маркеры, которые можно определить по анализу крови, это уровень АЛТ — аланиновой аминотрансферазы и АСТ — аспарагиновой аминотрансферазы.