Печень — это главный фильтр-орган в нашем теле, и самый терпеливый. Даже если мы заставляем печень трудиться в усиленном режиме — нагружаем таблетками, алкоголем, курением, жирной и обработанной пищей — то она долго будет «молча» терпеть и никак не проявлять свое недовольство. В органе нет болевых рецепторов. Какие-то неприятные ощущения могут появиться только, когда печень увеличивается. Тогда растягивается капсула, окружающая ее, и человек может это почувствовать — как тяжесть, дискомфорт в правом подреберье.

Но все же есть ряд неочевидных признаков и симптомов, косвенно указывающих на то, что с печенью что-то не так. Один из них может проявляться по ночам — и если повторяется регулярно, о здоровье печени надо задуматься всерьез, пишет издание ProNews со ссылкой на практикующих медиков.