Опухоль в мозге 29-летней женщины врачи больше полугода списывали на зубную боль и невралгию

Тогда, в 2018 году у Эммы просто сильно разболелся зуб. Она отправилась к стоматологу, врач предположил, что боль вызвана бактериальной инфекцией у корня зуба, предложил прочистить корневые каналы. Правда, это не помогло — только зуб зря сгубили. Боль у Эммы не прошла, и даже больше — она распространилась на губу и кончик носа.

Девушка решила спросить совета еще и у терапевта, предположив, что дело не больном зубе. Врач уверенно заявил — это просто невралгия, вызванная поражением одного из нервов. Эмма начала пить таблетки. Ей прописали весьма серьезный препарат, который мощно заглушал боль. Первое время лекарство помогало.

Через шесть месяцев женщина заметила, что у нее ухудшается зрение — оно стало нечетким и очень мешало самым обычным делам. Эмма решилась сходить на консультацию к другому доктору.

Семейный врач, оценив состояние девушки, встревожился и направил ее в отделение неврологии больницы в Глазго на МРТ.