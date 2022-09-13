Опухоль в мозге 29-летней женщины врачи больше полугода списывали на зубную боль и невралгию

«У меня просто разболелся зуб»
История болезни Эммы Вебстер из шотландского городка Эйрдри началась еще в 2018 году. Сейчас 29-летняя женщина счастлива замужем и ждет второго ребенка.
О своем заболевании и о том, как мучительно долго ей пришлось выяснять диагноз, она рассказывает, чтобы предупредить — любые болезненные симптомы, дискомфорт, стоят того, чтобы до конца и не мешкая разбираться с причиной, их вызвавшей.
Тогда, в 2018 году у Эммы просто сильно разболелся зуб. Она отправилась к стоматологу, врач предположил, что боль вызвана бактериальной инфекцией у корня зуба, предложил прочистить корневые каналы. Правда, это не помогло — только зуб зря сгубили. Боль у Эммы не прошла, и даже больше — она распространилась на губу и кончик носа.
Девушка решила спросить совета еще и у терапевта, предположив, что дело не больном зубе. Врач уверенно заявил — это просто невралгия, вызванная поражением одного из нервов. Эмма начала пить таблетки. Ей прописали весьма серьезный препарат, который мощно заглушал боль. Первое время лекарство помогало.
Через шесть месяцев женщина заметила, что у нее ухудшается зрение — оно стало нечетким и очень мешало самым обычным делам. Эмма решилась сходить на консультацию к другому доктору.
Семейный врач, оценив состояние девушки, встревожился и направил ее в отделение неврологии больницы в Глазго на МРТ.
«Я была готова планировать свои похороны»
Оказалось, у Эммы доброкачественная опухоль головного мозга, которая локализовалась за правым глазом.
- Мне сказали, что это доброкачественное, нераковое заболевание, но я уже была готова планировать свои похороны, — рассказала Эмма Вебстер
Эмме сделали операцию — хирурги смогли удалить около 70% опухоли. Девушку предупредили, что теперь она нуждается в тщательном медицинском наблюдении — опухоль может снова пойти в рост. Такого бы не произошло, если во время операции опухоль удалили бы целиком.
- Я несколько месяцев лежала в больнице, у меня были проблемы с координацией движений и равновесием, мучали сильнейшие головные боли, — поделилась пациентка. К счастью, здоровье Эммы наладилось. Спустя несколько месяцев после операции она почти здорова и даже собирается стать мамой второй раз.
Чтобы удалить опухоль мозга, петербургские нейрохирурги разбудили пациента во время операции
Симптомы опухоли мозга
Постоянная головная боль,
судороги,
плохое самочувствие, сонливость,
психические или поведенческие изменения,
проблемы с речью и зрением.
врач-невролог высшей категории
- Любой, у кого появилась головная боль или изменился ее характер, должен проконсультироваться со своим врачом, — предупреждает врач-невролог Евгений Мосин. - Первым симптомом многих опухолей головного мозга становятся судороги, нередки такие симптомы как тошнота, рвота, нарушения сознания, головокружения или нарушения чувствительности (например, зрения или слуха), дезориентация, трудности с концентрацией внимания.