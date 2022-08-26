Самый несчастливый возраст

Ряд исследований определял, что самый несчастливый возраст человека — 47,2 года. И современное поколение взрослых миллениалов, которое приближается к этой дате, может оказаться одним из самых неудачливых.

- Миллениалы подходят к переломному моменту — 40-летию, а экономический кризис, изоляция из-за ковидных ограничений, а также последние мировые потрясения сделали этот период для них особенно трудным, — заявила изданию The Guardian профессор Мэрилендского университета, политолог и автор книги про счастье Кэрол Грэм. — Особенно для тех, у кого есть маленькие дети. Именно «старшие» миллениалы — люди в возрасте 30-40 лет — сейчас больше других работают и больше других занимаются детьми, а вот времени свободного у них гораздо меньше.