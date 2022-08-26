Уровень счастья в течение жизни меняется по траектории, похожей на латинскую букву U, выяснили исследователи. Самые высокие точки выпадают на молодость и возраст старше 50-60, самое «дно» — на возраст около 40 лет. Этот вывод
К этой самой низшей точке счастья скоро приблизятся самые старшие миллениалы — те, кто родился в 1984–1985 годах.
Самый несчастливый возраст
Ряд
- Миллениалы подходят к переломному моменту — 40-летию, а экономический кризис, изоляция из-за ковидных ограничений, а также последние мировые потрясения сделали этот период для них особенно трудным, —
Согласно
Есть и хорошая новость
Профессор Грэм уверяет, что миллениалы, на взросление которых выпали нелегкие времена, могут считать это и большим плюсом.
- Переживание сложностей в трудные времена в долгосрочной перспективе тоже приносит свои плоды, потому что преодоление трудностей делает вас более стойкими, — говорит Грэм. — Вы просто лучше научитесь переносить любые удары.
Повышаем уровень счастья
Существуют основанные на данных исследований способы увеличить уровень счастья, в том числе — быть более альтруистичным, то есть, помогать другим, быть полезным, заботиться о ближних — больше отдавать, делиться ресурсами, знаниями, опытом, реализовывать себя.
Ранее психолог Елена Клюева рассказала «Доктору Питеру», что радость и удовольствие наполняют нашу жизнь яркими красками и помогают преодолевать непростые периоды в своей жизни.
Эксперт предлагает составить список действий, исходящих от вас вовне, направленных на передачу чего-то важного другим — это поможет наполнить свою жизнь радостью.
Главное, не останавливаться на списках, а воплотить эти действия в жизнь — помочь приюту домашних животным или пригласить в гости своих родных и угостить их, или начать самореализацию через хобби, новый проект, новую профессию.