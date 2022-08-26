самые несчастные
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Уровень счастья в течение жизни меняется по траектории, похожей на латинскую букву U, выяснили исследователи. Самые высокие точки выпадают на молодость и возраст старше 50-60, самое «дно» — на возраст около 40 лет. Этот вывод основан на исследованиях, проведенных в разных странах.

К этой самой низшей точке счастья скоро приблизятся самые старшие миллениалы — те, кто родился в 1984–1985 годах.

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Самый несчастливый возраст

Ряд исследований определял, что самый несчастливый возраст человека — 47,2 года. И современное поколение взрослых миллениалов, которое приближается к этой дате, может оказаться одним из самых неудачливых.

- Миллениалы подходят к переломному моменту — 40-летию, а экономический кризис, изоляция из-за ковидных ограничений, а также последние мировые потрясения сделали этот период для них особенно трудным, — заявила изданию The Guardian профессор Мэрилендского университета, политолог и автор книги про счастье Кэрол Грэм. — Особенно для тех, у кого есть маленькие дети. Именно «старшие» миллениалы — люди в возрасте 30-40 лет — сейчас больше других работают и больше других занимаются детьми, а вот времени свободного у них гораздо меньше.

Согласно исследованиям, миллениалы-старички могут позволить потратить на ничегонеделание меньше, чем люди в их возрасте еще каких-то два десятилетия назад.

Есть и хорошая новость

Профессор Грэм уверяет, что миллениалы, на взросление которых выпали нелегкие времена, могут считать это и большим плюсом.

- Переживание сложностей в трудные времена в долгосрочной перспективе тоже приносит свои плоды, потому что преодоление трудностей делает вас более стойкими, — говорит Грэм. — Вы просто лучше научитесь переносить любые удары.

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Повышаем уровень счастья

Существуют основанные на данных исследований способы увеличить уровень счастья, в том числе — быть более альтруистичным, то есть, помогать другим, быть полезным, заботиться о ближних — больше отдавать, делиться ресурсами, знаниями, опытом, реализовывать себя.

Ранее психолог Елена Клюева рассказала «Доктору Питеру», что радость и удовольствие наполняют нашу жизнь яркими красками и помогают  преодолевать непростые периоды в своей жизни. 

Эксперт предлагает составить список действий, исходящих от вас вовне, направленных на передачу чего-то важного другим — это поможет наполнить свою жизнь радостью.

Главное, не останавливаться на списках, а воплотить эти действия в жизнь — помочь приюту домашних животным или пригласить в гости своих родных и угостить их, или начать самореализацию через хобби, новый проект, новую профессию. 

Анна Майская