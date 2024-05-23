Бабу-ягу помните? Врач НИИТО рассказал, что будет с организмом, если не лечить остеопороз

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся более хрупкими, у человека снижается плотность костной ткани, вследствие чего увеличивается риск переломов.
От остеопороза могут страдать как взрослые, так и дети. Однако чаще всего с этой проблемой к врачам обращаются именно женщины, которым уже исполнилось 50 лет.
Травматолог-ортопед научно-клинического центра остеопороза Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России
Когда кости как весенний лед
У остеопороза нет стадийности. Независимо от пола человека, риск развития заболевания зависит от плотности костной ткани.
Что такое плотность в скелете? Это количество костных клеток на единицу объема кости. Но эти клетки между собой могут быть плохо связаны, тогда кости и становятся хрупкими. Вроде количество костных клеток соответствует норме, плотность хорошая, но кости все равно могут легко сломаться.
«Есть такое сравнение с осенним и весенним льдом. Вот осенний лед, он тонкий, но прочный, по нему можно ходить и не провалиться. Это происходит потому, что кристаллы специфически соединены между собой. Другое дело — весенний лед. Он толстый, но, как только на него встаешь, раскалывается иголками. Вот с костями при остеопорозе происходит то же самое», — приводит пример Евгений Куляев.
Почему женщины в группе риска
«Если говорить о статистике, то, по моим личным наблюдениям, мы больше всего работаем с женщинами. Одна из причин — они уделяют больше внимания своему здоровью, нежели мужчины. Тем не менее около 80% от общего потока пациентов с остеопорозом именно женщины. Еще 15% приходится на мужчин и только 5% — на детей», — говорит Евгений Куляев.
В целом, согласно мировой статистике, остеопорозу больше всего подвержены женщины в постменопаузе. В этот период происходит снижение уровня определенных гормонов, вызывая эндокринную и метаболическую дисфункцию, что как раз и влияет на плотность костной ткани.
Полетел в космос — заработал остеопороз
Самые здоровые люди на Земле — это космонавты. Однако, пока они находятся на орбите, у них развивается остеопороз. Почему так происходит? Нет нагрузки на сжатие.
«Благодаря тому, что мы ходим на земле под действием силы тяжести, у нас скелет все время испытывает нагрузку на сжатие. За счет этого и происходит его укрепление. Ходим больше — кость прочнее, ходим меньше — скелет понимает, что мы им не пользуемся, и сам себя не укрепляет», — поясняет врач.
Отсюда можно сделать еще один вывод, почему у мужчин остеопороз развивается гораздо реже. Они чаще женщин заняты физическим трудом, то есть их скелет испытывает больше осевой нагрузки, и, соответственно, у них минерализация всегда выше. У полных людей, кстати, минеральная плотность костей тоже выше, чем у субтильных, с хрупким телосложением.
Почему болеют дети
Самая часто встречаемая причина, которую мы видим, — это врожденный дефицит костной массы, объясняет Евгений Куляев. Это не говорит о том, что дети рождаются недоношенными, но они появляются на свет с минерализацией не в 100%, а с небольшим снижением. А поскольку скелет у человека развивается с определенной скоростью, то он этот дефицит не успевает восполнить к тридцати годам, когда формируется пик минеральной плотности.
«Ребенок до 18 лет может жить с этим дефицитом костной массы и даже не подозревать о проблеме. Если ему повезет, то он не сломается, следовательно, не попадет к травматологу и не узнает о диагнозе. В противном случае — это перелом, лечение, где врачи будут поднимать минерализацию до здоровой нормы», — говорит врач.
Про факторы риска
На развитие остеопороза в первую очередь влияет образ жизни, а не генетика. Во-первых, это питание. Если человек не следит за пищевыми привычками, ест нерегулярно или слишком много вредной пищи, то это может повлиять на качество костной ткани.
Во-вторых, это вредные привычки. Злоупотребление алкоголем и табаком — все это история не про здоровье. В-третьих, в группу риска входят люди, которые длительно принимают гормональные препараты, а также те, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, патологиями, которые приводят к гипокинезии — снижению двигательной активности.
В лечении остеопороза есть два способа:
Немедикаментозный — это общие рекомендации, которые подходят всем без исключения. Даже если человек здоров, то профилактика все равно нужна. Тот же самый здоровый образ жизни.
Медикаментозный. В этом случае врач назначает препараты, которые делятся на две группы: блокирующие разрушение костей или же стимулирующие образование костной ткани.
Что будет, если не лечить остеопороз
Одно из самых очевидных последствий — это высокая вероятность перелома. Однако у человека также могут развиться и другие серьезные заболевания.
Когда остеопороз не лечат, то в позвоночнике происходят серьезные изменения. Тела позвонков сминаются и становятся более мягкими.
«В результате формируется деформация, начинает расти горб. Бабу-ягу из мультиков хорошо помните? Она выпрямиться не может, потому что у нее мышцы слабые, тела позвонков не позволяют это сделать. С годами они будут гнуться все сильнее, в результате органы грудной клетки начнут давить на диафрагму», — говорит Евгений Куляев.
Когда грудная клетка не может полностью развернуться, то появляются другие серьезные проблемы, например дыхательная или сердечно-сосудистая недостаточность.
Еще один важный нюанс: когда диафрагма давит на органы брюшной полости, то это проявляется даже внешне. Нередко врачи видят у пожилых худощавых женщин с остеопорозом выпирающий животик. Это происходит потому, что ребра начинают касаться костей таза. На внутренние органы начинают давить сердце и легкие — одно цепляется за другое, отсюда и развиваются самые разные заболевания, которые вообще никак не связаны с переломами.
Помогут ли спорт и БАДы сделать кости прочнее
Одна из главных рекомендаций врачей, когда речь идет о здоровом образе жизни, — это не забывать про физические нагрузки. Однако здесь стоит строго соблюдать индивидуальный подход.
«Если мы говорим про молодую девушку, которой нет еще и тридцати, то в ее случае спорт — это здорово. Она может ходить в спортзал, заниматься на беговой дорожке или на улице. Если человек старше, то существует вероятность, что он этого делать уже не сможет. Мне бы хотелось, чтобы все мои пациенты бегали, но с годами появляются различные проблемы. Одно занятие может обернуться обострением хондроза или артроза», — говорит Евгений Куляев.
Еще один вариант физической активности — это ходьба. Врачи рекомендуют ежедневно ходить не менее 7 км, причем скорость шага не важна, здесь ключевую роль играют осевые, вертикальные, ударные нагрузки, которые стимулируют укрепление костей.
Но человек, которому уже больше 70 лет, вряд ли пройдет такое расстояние. Поэтому для профилактики важно соблюдать баланс. Физическая активность должна быть по силе, комфортной, чтобы это не привело к другим проблемам со здоровьем.
«Что касается БАДов, то я противник такой практики. Биологически активные добавки — это вещь очень спорная, поэтому до сих пор они запрещены к прямому назначению врачами. То есть по закону их нельзя выписывать пациентам», — говорит Евгений Куляев.
Биологически активные добавки упорно навязывают в тех же социальных сетях. Но это не клинический препарат с доказанной эффективностью, иначе бы его уже давно выписывали врачи.
Что касается витаминов, то здесь вопрос тоже спорный. Одно можно сказать точно: вылечить остеопороз они точно не помогут.
Люди также любят принимать кальций, чтобы кости были прочнее. Но это тоже история совсем не про лечение.
«Давайте на примере. Остеопороз — это заболевание, при котором костеразрушение сильнее, чем костеобразование. За час образуется сантиметр кости, а разрушается целых десять. Сколько кальция нужно принять, чтобы это остановить? Его хоть из шланга заливай, он будет тут же вымываться. Кальций назначают не для того, чтобы из него кости строились, а в результате приема препаратов, которые угнетают их разрушение. Кальций из костной ткани не попадает в кровь, а нужен он именно там», — заключил Евгений Куляев.