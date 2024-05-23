Бабу-ягу помните? Врач НИИТО рассказал, что будет с организмом, если не лечить остеопороз

«Если мы говорим про молодую девушку, которой нет еще и тридцати, то в ее случае спорт — это здорово. Она может ходить в спортзал, заниматься на беговой дорожке или на улице. Если человек старше, то существует вероятность, что он этого делать уже не сможет. Мне бы хотелось, чтобы все мои пациенты бегали, но с годами появляются различные проблемы. Одно занятие может обернуться обострением хондроза или артроза », — говорит Евгений Куляев.