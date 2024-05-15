Не только головная боль: один явный признак гипертонии, на который не обращают внимания

В 30-40 лет бесконечно измерять артериальное давление вряд ли кого-то заставишь, да и ни к чему такая излишняя озабоченность здоровьем, если симптомов нет. Но коварство гипертонии как раз в том, что признаков может и не быть . А некоторые из них мы редко связываем с постоянно повышенным давлением, списываем на усталость, условия работы, стрессы.