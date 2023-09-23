Об этих нормах знают только врачи: какое давление на самом деле считается признаком гипертонии

Высокое давление опасно для здоровья. Впрочем, в слишком низком давлении тоже нет для вас ничего хорошего. Но какие показатели можно считать оптимальными? Где та самая золотая середина? На этот вопрос в своем
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг
По словам специалиста, в этом вопросе важное значение имеет, где именно мерить давление. Показатели дома и в клинике могут отличаться. Кроме того, разовые измерения давления по точности уступают суточному мониторингу давления с помощью специальных приборов.
Если говорить о средних показателях, то здоровые и адекватные цифры АД заканчиваются на 119/79. Показатели в диапазоне 120/80 — 129/79 кардиологи считают предгипертонией.
А в каких случаях можно говорить о гипертонии? Если артериальное давление при измерении дома или в больнице составляет 130/80 и выше — так гласит версия Американской ассоциации кардиологов. А вот в Европе нормы немного другие: гипертонию ставят, если измерение дома показало 140/90 или измерение в клинике дало 135/85.
Как снизить давление
Если вы хотите понизить артериальное давление без таблеток, для начала стоит поработать над своим рационом. Для начала стоит сократить потребление соли: натрий провоцирует развитие гипертонии. Уберите из рациона источники скрытой соли: фастфуд, покупные соусы, чипсы и сосиски. Кроме того, следите за тем, сколько чашек кофе вы пьете каждый день — переизбыток напитка тоже может не лучшим образом повлиять на ваше состояние. Постарайтесь есть побольше продуктов с калием: чем больше этого микроэлемента, тем больше соли выходит из вашего организма с мочой.
Возьмите за правило есть по 4-5 фруктов и 4-5 порций овощей в день. Если у вас есть проблемы с лишним весом, лучше похудеть. В среднем похудение на 1 кг снижает давление на 1 мм рт. ст.
Как поднять давление
А что делать гипотоникам? Врачи советуют таким людям добавить в свою жизнь больше физической активности. В идеале ежедневно ходить не меньше 60-90 минут и хотя бы два раза в неделю заниматься в спортзале. От сигарет и алкоголя лучше отказаться, здоровее они никого еще не сделали. Пейте достаточно воды, не отказывайте себе в соленой еде, чае и кофе. Старайтесь приучить себя есть 3-5 раз в день и налегать на белковую пищу.