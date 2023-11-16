Ошибка в измерении давления, из-за которой ставят ложную гипертонию

В измерении артериального давления погрешностей быть не должно. Тонометр занизил показания, и человек не распознал гипертонию. Так, например, после 45 лет нельзя пользоваться приборами, которые надевают на запястье.
«С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением, — объясняет врач-кардиолог СПб ГБУЗ „Городская поликлиника №6“ Татьяна Штырова. — Поэтому пациенты старше 45 лет измеряют АД только на плече».
Но и традиционный, исправно работающий тонометр может допустить ошибку. Причем нередко это случается не только в домашних условиях, но и в медицинском кабинете — под присмотром врача. А все потому, что пациент во время измерения принял неправильную позу.
Вот какие правила для измерения АД составила Американская кардиологическая ассоциация:
Врач должен выбрать для пациента манжету подходящего размера.
Под манжетой не должно быть одежды.
Во время оценки давления — никаких разговоров.
Пациент сидит на стуле, не скрещивая ноги. Ступни плотно прилегают к полу.
Пациент опирается на спинку стула всей спиной.
Рука с манжетой лежит на столе на уровне сердца.
Пациент должен сидеть в состоянии покоя как минимум 3–5 минут перед первым измерением.
А теперь вспомните, как в последний раз сами сидели на приеме у врача с манжетой на руке. Следили ли вы за положением ног, опирались ли на спинку стула? В недавнем исследовании сказано, как отражается на показателях тонометра неправильная поза.
Ученые из Университета штата Огайо (США) измеряли давление у 150 добровольцев. Измеряли по правилам и без — когда пациент сидит на кушетке, свесив ноги и без поддержки спины.
Выяснилось, что в неправильной позе тонометр показывал более высокое давление. Систолическое (верхнее) АД было выше на 7,0 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) АД — на 4,5 мм рт. ст.
В результате неправильная поза при измерении АД может привести к ложному диагнозу.
«Пациентов могут ошибочно причислить к страдающим гипертонией, в то время как их давление в пределах нормы», — говорят авторы исследования.
Чем грозит ложный диагноз? Пациентам могут неоправданно назначать лекарства от высокого давления, что нередко приводит к обратному эффекту — гипотонии.
ВАЖНО!
Если вы чувствуете, что данные тонометра не совпадают с вашими ощущениями, сверьте цифры с приборами в аптеке либо на приеме у врача.
Посетите Школу здоровья, которая часто работает в районных поликлиниках. Там вы узнаете, как правильно измерять давление в домашних условиях.