Терапевт Красикова предупредила о «неожиданном» влиянии средств от простуды на давление

При приеме любого лекарства желательно заранее заглянуть в инструкцию к нему, особенно в разделы «Противопоказания» и «Побочные действия». Иначе есть риск получить неожиданный для себя эффект — даже несмотря на то, что он описан в инструкции.
Так, в сезон ОРВИ многие используют комбинированные препараты, которые облегчают сразу несколько симптомов простуды: помогают снизить температуру, снять боль в мышцах, голове и горле, уменьшить отек слизистой оболочки в полости носа. Однако не все знают, что многие из этих средств могут повышать артериальное давление. А это важно для гипертоников.
По словам Алины Красиковой, врача-терапевта Цифровой клиники ВСК, комбинированные лекарства от простуды часто содержат вещества, которые могут увеличивать артериальное давление — например, ибупрофен, фенилэфрин, фенилпропаноламин, псевдоэфедрин. Поэтому страдающим гипертонией следует быть особо осторожными при использовании таких препаратов.
Терапевт, руководитель направления дирекции цифровой медицины ВСК
«Для человека без отягощенного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям эти вещества в составе лекарственных средств при приеме коротким курсом, как правило, не провоцируют развитие побочных действий. Тем же, у кого есть склонность к повышению артериального давления, лучше отдать предпочтение использованию ацетаминофена (парацетамола) в чистом виде, а не в составе комбинированных лекарственных средств. Парацетамол часто считается безопасным для тех, у кого есть проблемы с давлением», — посоветовала Алина Красикова.
В целом перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который подберет оптимальный вариант именно для вас, с учетом имеющихся у вас хронических заболеваний.
«Важно также помнить, что независимо от выбора препарата надо следовать рекомендациям по дозировке — не превышать максимально допустимую суточную дозу», — добавила доктор.
И не увлекайтесь леденцами для горла
Противопоказания и побочные эффекты есть даже у пастилок и леденцов от боли в горле, которые некоторые воспринимают просто как конфетки. Как ранее предупреждал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный, важно соблюдать дозировку и допустимый интервал между приемом таких леденцов, которые указаны в инструкции.
По словам врача, если превысить норму, могут, к примеру, появиться нежелательные последствия со стороны ЖКТ (боль в животе, тошнота, сонливость), а также учащенное сердцебиение.