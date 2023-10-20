Терапевт Красикова предупредила о «неожиданном» влиянии средств от простуды на давление

«Для человека без отягощенного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям эти вещества в составе лекарственных средств при приеме коротким курсом, как правило, не провоцируют развитие побочных действий. Тем же, у кого есть склонность к повышению артериального давления, лучше отдать предпочтение использованию ацетаминофена (парацетамола) в чистом виде, а не в составе комбинированных лекарственных средств. Парацетамол часто считается безопасным для тех, у кого есть проблемы с давлением», — посоветовала Алина Красикова.