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Терапевт Красикова предупредила о «неожиданном» влиянии средств от простуды на давление

Комбинированные препараты, которые часто пьют для снятия симптомов простуды, могут повышать артериальное давление. Вы знали об этом? Особенно важно знать это людям, страдающим гипертонией.

20 октября 2023
Терапевт Красикова предупредила о «неожиданном» влиянии средств от простуды на давление
Источник:
Istockphoto

При приеме любого лекарства желательно заранее заглянуть в инструкцию к нему, особенно в разделы «Противопоказания» и «Побочные действия». Иначе есть риск получить неожиданный для себя эффект — даже несмотря на то, что он описан в инструкции.

Так, в сезон ОРВИ многие используют комбинированные препараты, которые облегчают сразу несколько симптомов простуды: помогают снизить температуру, снять боль в мышцах, голове и горле, уменьшить отек слизистой оболочки в полости носа. Однако не все знают, что многие из этих средств могут повышать артериальное давление. А это важно для гипертоников.

По словам Алины Красиковой, врача-терапевта Цифровой клиники ВСК, комбинированные лекарства от простуды часто содержат вещества, которые могут увеличивать артериальное давление — например, ибупрофен, фенилэфрин, фенилпропаноламин, псевдоэфедрин. Поэтому страдающим гипертонией следует быть особо осторожными при использовании таких препаратов.

Алина Красикова
Медицина

Терапевт, руководитель направления дирекции цифровой медицины ВСК

«Для человека без отягощенного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям эти вещества в составе лекарственных средств при приеме коротким курсом, как правило, не провоцируют развитие побочных действий. Тем же, у кого есть склонность к повышению артериального давления, лучше отдать предпочтение использованию ацетаминофена (парацетамола) в чистом виде, а не в составе комбинированных лекарственных средств. Парацетамол часто считается безопасным для тех, у кого есть проблемы с давлением», — посоветовала Алина Красикова.

В целом перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который подберет оптимальный вариант именно для вас, с учетом имеющихся у вас хронических заболеваний.

«Важно также помнить, что независимо от выбора препарата надо следовать рекомендациям по дозировке — не превышать максимально допустимую суточную дозу», — добавила доктор.

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По словам врача, если превысить норму, могут, к примеру, появиться нежелательные последствия со стороны ЖКТ (боль в животе, тошнота, сонливость), а также учащенное сердцебиение.

Автор текста:Анастасия Романова
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