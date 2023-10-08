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В сезон ОРВИ врач Банный предупредил об опасности увлечения леденцами от боли в горле

У любых лекарств есть свои противопоказания и побочные эффекты. Даже у пастилок и леденцов от боли в горле, которые некоторые воспринимают просто как конфетки.

8 октября 20231
боль в горле леденцы
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iStockphoto

Когда начинает першить в горле и появляется небольшая боль, многие бегут в аптеку за специальными леденцами и пастилками — они кажутся не такими вредными. Однако даже у таких сладких лекарств есть свои противопоказания и побочки, поэтому важно всегда до начала лечения читать инструкцию и способ применения препарата.

Как рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в разговоре с RT, обычно в инструкции к леденцам и пастилкам от боли в горле указано, сколько раз и с каким интервалом их можно принимать.

Денис Банный
Гинекология

Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

«Если превысить дозировку, могут появиться нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта. Это прежде всего боль в животе, тошнота, сонливость, учащенное сердцебиение», — предупредил Денис Банный.

Также врач напомнил о возможных последствиях использования спреев для горла. По словам медика, некоторые компоненты в их составе могут вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. А некоторые из спреев противопоказаны беременным и кормящим женщинам: действующие вещества могут навредить плоду, а также ребенку через грудное молоко. С осторожностью такие препараты следует также применять у детей.

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Какие напитки помогут от боли в горле

По словам врача клинической лабораторной диагностики Анны Сафоновой, для избавления от боли в горле помогает обильное теплое, но не горячее питье — не более 60-70 градусов. Горячие напитки, наоборот, могут травмировать слизистую оболочку глотки и только усилить болевые ощущения. Кроме того, при такой температуре не теряются и полезные свойства ингредиентов в напитках.

При боли в горле врач советовала пить:

  • слабозаваренный чай с небольшим количеством лимона;

  • травяные чаи с корнем солодки, имбирем, гвоздикой или бадьяном;

  • отвары липового цвета, ромашки, шалфея, тимьяна;

  • теплые морсы из малины, брусники и клюквы;

  • противопростудные кофейные напитки, например кофе с корицей, кардамоном, бадьяном. Важно, чтобы кофе при этом был натуральный зерновой, а сам напиток — некрепким и не очень горячим.

Также врач отмечала, что напитки от боли в горле надо делать несладкими и некислыми: кислота усиливает раздражение слизистой, а сахар становится питательной средой для бактерий. Вместо сахара можно использовать заменители, например стевию или эритритол.

Кому нельзя полоскать горло препаратами из аптеки — мнение ЛОР-врача читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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