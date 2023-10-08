В сезон ОРВИ врач Банный предупредил об опасности увлечения леденцами от боли в горле

Когда начинает першить в горле и появляется небольшая боль, многие бегут в аптеку за специальными леденцами и пастилками — они кажутся не такими вредными. Однако даже у таких сладких лекарств есть свои противопоказания и побочки, поэтому важно всегда до начала лечения читать инструкцию и способ применения препарата.
Как рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в разговоре с RT, обычно в инструкции к леденцам и пастилкам от боли в горле указано, сколько раз и с каким интервалом их можно принимать.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
«Если превысить дозировку, могут появиться нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта. Это прежде всего боль в животе, тошнота, сонливость, учащенное сердцебиение», —
Также врач напомнил о возможных последствиях использования спреев для горла. По словам медика, некоторые компоненты в их составе могут вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. А некоторые из спреев противопоказаны беременным и кормящим женщинам: действующие вещества могут навредить плоду, а также ребенку через грудное молоко. С осторожностью такие препараты следует также применять у детей.
Какие напитки помогут от боли в горле
По словам врача клинической лабораторной диагностики Анны Сафоновой, для избавления от боли в горле помогает обильное теплое, но не горячее питье — не более 60-70 градусов. Горячие напитки, наоборот, могут травмировать слизистую оболочку глотки и только усилить болевые ощущения. Кроме того, при такой температуре не теряются и полезные свойства ингредиентов в напитках.
При боли в горле врач советовала пить:
слабозаваренный чай с небольшим количеством лимона;
травяные чаи с корнем солодки, имбирем, гвоздикой или бадьяном;
отвары липового цвета, ромашки, шалфея, тимьяна;
теплые морсы из малины, брусники и клюквы;
противопростудные кофейные напитки, например кофе с корицей, кардамоном, бадьяном. Важно, чтобы кофе при этом был натуральный зерновой, а сам напиток — некрепким и не очень горячим.
Также врач отмечала, что напитки от боли в горле надо делать несладкими и некислыми: кислота усиливает раздражение слизистой, а сахар становится питательной средой для бактерий. Вместо сахара можно использовать заменители, например стевию или эритритол.
Кому нельзя полоскать горло препаратами из аптеки — мнение ЛОР-врача читайте ЗДЕСЬ.