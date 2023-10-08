В сезон ОРВИ врач Банный предупредил об опасности увлечения леденцами от боли в горле

Также врач напомнил о возможных последствиях использования спреев для горла. По словам медика, некоторые компоненты в их составе могут вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. А некоторые из спреев противопоказаны беременным и кормящим женщинам: действующие вещества могут навредить плоду, а также ребенку через грудное молоко. С осторожностью такие препараты следует также применять у детей.