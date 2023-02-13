Врач Сафонова рассказала, какие напитки помогут от боли в горле

Боль в горле часто сопровождает ОРВИ или коронавирусную инфекцию и доставляет немало неприятных ощущений и дискомфорта.
Унять боль и першение могут простые домашние средства. О них рассказывает врач лабораторной диагностики.
врач клинической лабораторной диагностики, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest
Чем снять боль и першение в горле
- Для избавления от боли в горле поможет обильное теплое, но не горячее питье, — рассказала «Доктору Питеру» врач Анна Сафонова. — Горячие напитки травмируют слизистую оболочку глотки и усиливают болевые ощущения. Температура жидкости не должна превышать 60-70 градусов по Цельсию. Кроме того, при такой температуре не теряются и полезные свойства ингредиентов, используемых в напитках для снижения боли в горле.
Врач советует при боли в горле пить:
слабозаваренный чай с небольшим количеством лимона;
травяные чаи с корнем солодки, имбирем, гвоздикой или бадьяном;
отвары липового цвета, ромашки, шалфея, тимьяна;
теплые морсы из малины, брусники и клюквы;
противопростудные кофейные напитки, например кофе с корицей, кардамоном, бадьяном.
- Важно, чтобы кофе при этом был натуральный зерновой, а сам напиток — некрепким и не очень горячим. Для снятия першения или покалывания в горле в такой кофе с пряностями можно добавить половину чайной ложки сливочного масла или масла какао, — советует врач.
Нет кислому и сладкому при боли в горле
Также важно, чтобы напитки от боли в горле были несладкими и некислыми.
- Кислота усиливает раздражение слизистой, а сахар — это питательная среда для бактерий, — рассказывает врач. — Поэтому вместо меда лучше добавлять в молоко продукты пчеловодства — прополис или пергу. А вместо сахара — его полезные заменители, например стевию или эритритол.
Преимущество таких напитков перед фармацевтическими препаратами — их натуральные свойства, практически полное отсутствие противопоказаний и нежелательных реакций, а также доступность, уточняет эксперт.
- Буквально то, что есть у вас под рукой, может помочь снять болевые симптомы. Ну и наконец, куда приятнее пить согревающий напиток, нежели таблетку, — делает выводы Анна Сафонова.
Помогут и полоскания
Также для облегчения боли в горле важно делать полоскания, желательно каждые 3-4 часа.
- Можно пользоваться не только специальными антисептическими растворами, которые продаются в аптеке, но и отварами трав, — говорит врач. — Ромашка, шалфей, череда обладают антисептическим и противовоспалительным действием. Поможет и теплый морс из клюквы или брусники, поскольку эти ягоды содержат натуральные антибиотики — хлорогеновую и урсуловую кислоты.
Что есть, когда болит горло
С самого начала появления боли в горле стоит изменить и характер питания, исключив из рациона острые приправы, жареную и грубую пищу.
- В рационе должны быть щадящие блюда — бульоны, каши, компоты, овощи и мясо на пару. Это снизит раздражение слизистой оболочки и облегчит боль, — поясняет Анна Сафонова.
Почему болит горло
Важно понимать, что боль в горле — это симптом, поэтому необходимо не только избавиться от него, но и понять причину его появления.
- Боль в горле может быть первым признаком серьезного инфекционного заболевания или следствием воспаления, вызванного бактериальной или вирусной инфекцией, — говорит Анна Сафонова. — Если боль в горле доставляет сильные неудобства, повысилась температура, возникли озноб, отек шеи, тошнота, боль в ухе, трудности с открыванием рта — не откладывая необходимо обратиться к врачу, нельзя заниматься самолечением. Врач назначит информативные лабораторные исследования и подберет правильную терапию.
Помимо вирусных и бактериальных инфекций, боль в горле провоцируют или усиливают грязный воздух промышленных районов, табачный дым, технические жидкости с резким запахом и химикаты. Поэтому для скорейшего выздоровления с первых же дней стоит отказаться от курения.
Возникновение инфекции горла провоцируют:
снижение иммунитета,
переохлаждение,
употребление холодных напитков и мороженого, особенно в жаркую погоду,
пребывание в помещении с кондиционером,
сухой воздух.