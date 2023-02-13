Врач Сафонова рассказала, какие напитки помогут от боли в горле

Нет кислому и сладкому при боли в горле

Также важно, чтобы напитки от боли в горле были несладкими и некислыми.

- Кислота усиливает раздражение слизистой, а сахар — это питательная среда для бактерий, — рассказывает врач. — Поэтому вместо меда лучше добавлять в молоко продукты пчеловодства — прополис или пергу. А вместо сахара — его полезные заменители, например стевию или эритритол.

Преимущество таких напитков перед фармацевтическими препаратами — их натуральные свойства, практически полное отсутствие противопоказаний и нежелательных реакций, а также доступность, уточняет эксперт.