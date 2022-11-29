Сегодня в аптеках представлен огромный выбор средств для полоскания горла. Среди них — обезболивающие и антибактериальные препараты, а также лекарства с комбинированным действием. Кроме того, часто в ход идут и подручные средства — растворы пищевой соды, морской или обычной соли, отвары трав.

Мы пытаемся устранить дискомфорт, сухость, раздражение горла, уменьшить боль и першение. Но не навредит ли полоскание? Есть ли от него вообще эффект, или это не более чем плацебо? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Яна Новикова.