Муж и жена могут «заразить» друг друга гипертонией, выяснили ученые в Мичигане

Это плохая новость. Даже если супруг гипертоника не жалуется на высокое давление, это еще не значит, что он в полной безопасности. Ученые Мичиганского университета выяснили - если у одного из супругов высокое давление, то и у его партнера раньше или позже оно подскочит. Это крупнейшее исследование по этой теме на сегодняшний день.
«Одна сатана»
Исследователи изучали данные о здоровье 34 тысяч гетеросексуальных пар в четырех странах — Англии, США, Индии и Китае. Возраст испытуемых — 45 лет и старше.
Выводы ученых были
Причина такой «заразности» высокого давления проста — у мужа и жены одинаковые (и скорее всего, вредные) привычки и образ жизни.
«У супругов могут быть определенные диетические привычки, модели активности, режим дня — все это может повышать риски гипертонии», — говорят исследователи.
К слову, зависимость супругов по гипертонии оказалась сильнее в Китае и Индии, чем в США и Англии.
«В Китае и Индии семейные традиции гораздо сильнее, мужчина и женщина больше поддерживают друг друга эмоционально и материально и поэтому значительнее влияют на здоровье друг друга», — считают авторы исследования. Они советуют тем супругам, которые пока не страдают от повышенного давления, но имеют партнеров-гипертоников, проанализировать свой образ жизни и привычки, а главное — следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования.
Высокое давление
Диагноз гипертония ставят пациентам, если давление 140 на 90 и выше наблюдается во время двух визитов к врачу с интервалом в 7 дней. Бывает, что давление подскакивает в кабинете врача из-за синдрома белого халата, но это доктора тоже учитывают.
Если вы подозреваете, что давление ваше стремится вверх, начните вести дневник давления. Измеряйте и записывайте показания два раза в день — утром и вечером. Также рекомендуется отмечать в дневнике, что вы ели в течение суток и даже эмоциональную картину дня.