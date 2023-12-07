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Муж и жена могут «заразить» друг друга гипертонией, выяснили ученые в Мичигане

Если у одного из супругов высокое давление, то и второму нельзя расслабляться. Это может быть «заразно»! Исследование показало, если у одного из партнеров гипертония, то скорее всего, она настигнет и другого.

7 декабря 2023
женщина мужчина давление муж жена гипертония
Источник:

iStockphoto

Это плохая новость. Даже если супруг гипертоника не жалуется на высокое давление, это еще не значит, что он в полной безопасности. Ученые Мичиганского университета выяснили - если у одного из супругов высокое давление, то и у его партнера раньше или позже оно подскочит. Это крупнейшее исследование по этой теме на сегодняшний день.

«Одна сатана»

Исследователи изучали данные о здоровье 34 тысяч гетеросексуальных пар в четырех странах — Англии, США, Индии и Китае. Возраст испытуемых — 45 лет и старше.

Выводы ученых были опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации — и они неутешительные. Если у одного человека в паре была диагностирована гипертония, вероятность того, что у другого она тоже разовьется, на 6–9% выше. По результатам исследования, совместная гипертония обнаружилась у 47% пар в Англии, 37,9% в США, 20,8% в Китае и 19,8% в Индии.

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Причина такой «заразности» высокого давления проста — у мужа и жены одинаковые (и скорее всего, вредные) привычки и образ жизни.

«У супругов могут быть определенные диетические привычки, модели активности, режим дня — все это может повышать риски гипертонии», — говорят исследователи.

К слову, зависимость супругов по гипертонии оказалась сильнее в Китае и Индии, чем в США и Англии.

«В Китае и Индии семейные традиции гораздо сильнее, мужчина и женщина больше поддерживают друг друга эмоционально и материально и поэтому значительнее влияют на здоровье друг друга», — считают авторы исследования. Они советуют тем супругам, которые пока не страдают от повышенного давления, но имеют партнеров-гипертоников, проанализировать свой образ жизни и привычки, а главное — следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования.

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Высокое давление

Диагноз гипертония ставят пациентам, если давление 140 на 90 и выше наблюдается во время двух визитов к врачу с интервалом в 7 дней. Бывает, что давление подскакивает в кабинете врача из-за синдрома белого халата, но это доктора тоже учитывают.

Если вы подозреваете, что давление ваше стремится вверх, начните вести дневник давления. Измеряйте и записывайте показания два раза в день — утром и вечером. Также рекомендуется отмечать в дневнике, что вы ели в течение суток и даже эмоциональную картину дня.

Автор текста:Анна Майская
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