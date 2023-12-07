Муж и жена могут «заразить» друг друга гипертонией, выяснили ученые в Мичигане

Это плохая новость. Даже если супруг гипертоника не жалуется на высокое давление, это еще не значит, что он в полной безопасности. Ученые Мичиганского университета выяснили - если у одного из супругов высокое давление, то и у его партнера раньше или позже оно подскочит. Это крупнейшее исследование по этой теме на сегодняшний день.