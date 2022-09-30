Высокое давление: почему не помогают лекарства

Три в одном

За последние 20-30 лет фармакотерапия ушла далеко вперед, появились препараты, которые действительно улучшают качество жизни пациентов и влияют на уровень артериальной гипертензии, отметил Николай Витенко. Однако важно объяснить пациенту, что именно его ждет на протяжении всей жизни с таким диагнозом.

— Например, существует стойкое заблуждение у пациентов, что антигипертензивные препараты существенно влияют на потенцию, — отмечает Витенко. — Возможно, первые варианты бета-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов, которые применялись 30-40 лет назад, действительно влияли, но сейчас они применяются крайне редко. Поэтому пациентам-мужчинам надо объяснять, что высокое артериальное давление — это более быстрый шаг к импотенции, чем его лечение.

Многие женщины, по его словам, связывают свое высокое артериальное давление с климактерическим периодом, поэтому считают, что сначала надо «вылечить» климакс, а потом уже заниматься давлением.

В целом же сейчас чаще всего назначаются таблетки, содержащие 2-3 препарата в одном, которые за счет действия на разных уровнях позволяют достичь хорошего результата. При этом Николай Витенко считает: лечением гипертонической болезни должны заниматься исключительно терапевты, работающие в амбулаторном звене, так как подбор адекватной терапии может занимать от нескольких недель до несколько месяцев. При этом образ жизни на 10-15% влияет на развитие АГ, а на первом месте всегда генетическая предрасположенность. «Я еще не встречал 50-летнего мужчину с индексом массы тела 24-23, то есть у которого нет ожирения, но есть артериальная гипертензия и при этом, отсутствуют негативные изменения липидного спектра», — отмечает Николай Витенко.

— При назначении лекарств около 30% пациентов по тем или иным причинам отказываются от приема медикаментов, — приводит статистику Илья Кукес. — Это может быть связано с желанием сэкономить, с тем, что давление стабилизировалось — и пациент субъективно, исходя из собственного мнения, принимает решение об изменении тактики терапии.

И это при условии, что сейчас, как было сказано выше, подбираются лекарственные препараты, содержащие по 2-3 компонента. Если же таблетки надо пить по отдельности, то еще четверть пациентов забывает их принимать.

Илья Кукес также рассказал, что из новых методов диагностики за рубежом практикуется лабораторная оценка метилированных форм аргинина, который участвует в жизни оксида азота — важного компонента, связанного с функцией эндотелия сосудов. «В России эти тесты тоже доступны, хоть и не получили такого отклика у врачей, — отметил он. — Определяется два ключевых метаболита аргинина. Это АДМ-аргинин, который позволяет оценить, насколько нарушены эндотелиальная функция и выработка оксида азота. И СДМ-аргинин, который используется для ранней диагностики наступающей и ассоциированной с АГ хронической почечной недостаточностью».

Привычным маркером в практике врача выступает креатинин, который также говорит о нарушении функции почек. Однако он уже констатирует нарушения, в то время как формы аргинина могут заранее предсказывать появление нарушения функций почек. В этом случае пациент выигрывает время, чтобы провести дополнительные консультации с нефрологом. В гинекологии эти же показатели используются для диагностики показателей преэклампсии, когда нарушается функция почек при беременности.

— Таким образом, лабораторными методами можем спрогнозировать течение заболевания, — подчеркнул Илья Кукес.

Сегодня наука и практика предлагают большое количество клинических подходов к лечению гипертонической болезни, отмечает Сергей Панов. Например, когда врач и пациент сталкиваются с проблемой устойчивой гипертензии — то есть, несмотря на регулярный прием препарата, цифры давления все равно остаются высокими, достигают, бывает, и 200 мм и выше, — может применяться один из новых методов лечения — почечная денервация. «Это оперативный способ, после которого цифры становятся меньше, — поясняет Сергей Панов. — Но этот метод спорный, не всегда помогает».

В любом случае, если выбранная тактика лечения не приносит результатов — надо ее пересматривать. Если, конечно, пациент на самом деле пьет лекарства в необходимой дозировке.

Сергей Панов напоминает, что бывает и вторичная гипертония, когда высокие цифры на тонометре связаны не с высоким тонусом сосудов, а с другими заболеваниям.

— Например, молодой пациент лечится без эффекта, а потом выясняется, что он без согласования с врачом «назначил» себе спортивное питание, корректируешь — цифры нормализуются, — приводит он пример. — Это может быть заболевание надпочечников или опухоли, которые дают еще более высокие цифры, т. е. кризовое течение. Иногда главным фактором выступает сильный стресс. К каждому пациенту надо подходить персонифицировано — и тогда можно будет дойти до истинной причины гипертензии.

— К сожалению, у нас в стране очень низкая приверженность к лечению хронических заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, — отмечает Марина Ерина. — Проводится много исследований, по которым в лучшем случае не больше 50% пациентов с высоким артериальным давлением постоянно придерживаются всех рекомендаций и регулярно принимают препараты.

По ее словам, одним из мифов также является то, что человек обязательно почувствует высокое давление. На самом деле, это происходит далеко не всегда.

— Пациенты могут ощущать повышение в виде головной боли — она по-разному описывается: бывает в виде давящего шлема или неспецифической боли, возможно мелькание мушек перед глазами, немотивированная повышенная усталость, бессонница, — рассказывает Марина Ерина. — Но те же самые проявления могут быть и не связаны с гипертонической болезнью. И ситуации, когда впервые в жизни болезнь проявляется в виде гипертонического криза или сосудистой катастрофы, происходят довольно часто. Поэтому очень важно отслеживать возможное повышение АД — особенно людям из группы риска, тем, у кого в семье случались подобные ситуации. Однократное несущественное повышение артериального давления может быть и у здорового человека, и это не всегда говорит о гипертонической болезни. Но если ситуация повторяется, то надо обращаться к врачу, не дожидаясь каких-либо клинических проявлений: они могут отсутствовать или проявиться тогда, когда уже будет поздно принимать решительные меры.