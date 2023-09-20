Каждый час умирает более 1000 человек: ВОЗ впервые выпустила доклад о последствиях гипертонии

«Примерно из 43,1 млн пациентов 67% мужчин и 81% женщин знают свой диагноз, но контролируемой можно назвать АГ лишь у 14% мужчин и 21% женщин (из 43,1 млн). Речь о том, что лишь у этого небольшого числа людей АД достигает целевых значений за счет медикаментозных и немедикаментозных интервенций. При этом тенденция в целом неплохая, если сравнивать с 2000 годом: идет стойкое снижение процента неконтролируемой гипертензии почти в два раза», — сообщает Алексей Водовозов в своем телеграм-канале.