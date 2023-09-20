Каждый час умирает более 1000 человек: ВОЗ впервые выпустила доклад о последствиях гипертонии

Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения, за ближайшие 27 лет можно спасти жизнь 76 миллионов человек, если обеспечить всех страдающих гипертонией необходимым лечением. Сейчас же, по данным ВОЗ, большинство гипертоников его не получают — примерно четыре из пяти.
Напомним, что о гипертонии врачи говорят, когда артериальное давление месяцами и годами держится на отметке 140/90 мм рт. ст. и выше. Иначе говоря, речь не о резком скачке давления вверх, а о длительном состоянии.
Вот еще немного статистики от ВОЗ.
Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире.
С 1990 по 2019 год количество людей, живущих с гипертонией, увеличилось вдвое — до 1,3 миллиарда человек.
Почти каждый второй гипертоник в мире еще не знает о своем заболевании.
Более трех четвертей взрослых с гипертонией живут в странах с низким и средним уровнем дохода.
Специалисты напоминают, что риск заработать гипертонию повышается с возрастом и зависит в том числе от наследственности, но часто на развитие болезни влияют вещи, которые можно изменить. В списке таких факторов риска, например:
избыток соли в рационе;
недостаток физической активности;
злоупотребление алкоголем.
Как
«Гипертонию можно эффективно сдерживать при помощи простых и недорогих лекарственных схем, однако только каждый пятый гипертоник контролирует заболевание. Программы по борьбе с гипертонией по-прежнему не получают должного внимания, имеют низкую приоритетность и крайне скудно финансируются», — отмечает генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Аданом Гебреисус.
А что в России?
По данным, которые приводит врач и известный медицинский блогер Алексей Водовозов, на 2019 год среди россиян 30-79 лет гипертонией страдали 44% — это выше, чем в среднем по миру (33%). Причем мужчин гипертония мучит несколько чаще, чем женщин: 47% против 41% соответственно.
Однако, судя по данным специалиста, за последние 20 лет ответственного отношения к своему давлению у населения прибавилось.
«Примерно из 43,1 млн пациентов 67% мужчин и 81% женщин знают свой диагноз, но контролируемой можно назвать АГ лишь у 14% мужчин и 21% женщин (из 43,1 млн). Речь о том, что лишь у этого небольшого числа людей АД достигает целевых значений за счет медикаментозных и немедикаментозных интервенций. При этом тенденция в целом неплохая, если сравнивать с 2000 годом: идет стойкое снижение процента неконтролируемой гипертензии почти в два раза», —
Алексей Водовозов также приводит интересные цифры по распространенности факторов риска АГ.
В среднем россияне возраста 25+ съедают 10 г соли в сутки (мужчины — 11 г, женщины — 8 г).
В возрасте старше 15 лет курит 27% населения (М — 42%, Ж — 13%).
Среди россиян старше 18 лет ожирением страдают 23% (М — 18%, Ж — 27%).
На душу населения старше 15 лет приходится 10 литров алкоголя в год (М — 18 л, Ж — 4 л).
Недостаточная физическая активность есть у 17% россиян старше 18 лет (М — 17%, Ж — 18%).
А то, что сердечно-сосудистые заболевания, к которым приводит в том числе гипертония, давно занимают первое место в списке причин смертности, наверное, слышали многие.