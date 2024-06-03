Предсказать деменцию можно по характеру. Проверьте, нет ли вас в группе риска?

Исследователи предположили, что определенные качества характера человека могут сделать его более устойчивым к повреждениям головного мозга, связанными с деменцией. По их мнению, доброжелательные люди, оптимисты, экстраверты способны лучше справляться с когнитивными нарушениями и адаптироваться к ним, даже неосознанно .