Предсказать деменцию можно по характеру. Проверьте, нет ли вас в группе риска?

За последние полвека заболеваемость деменцией значительно выросла. Отчасти это связано с увеличением продолжительности жизни. Как мрачно шутят некоторые, просто не каждый доживает до своей деменции.
И все-таки есть множество примеров, когда люди живут до глубокой старости с ясным умом и прекрасной памятью. Генетика, питание, образ жизни, даже профессия могут сказаться на будущем здоровье мозга. А одно исследование показало, что деменция связана с определенными особенностями личности.
Группа американских ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) открыла, что риск старческого слабоумия можно предсказать по чертам характера. Авторы работы использовали данные восьми независимых исследований с участием более 44 000 человек. За добровольцами наблюдали 21 год. В результате у 1703 человек выявили деменцию.
Когнитивные функции проверяли с помощью тестов и анализов. В итоге оказалось, что токсичные люди, холерики и пессимисты более подвержены старческому слабоумию.
«Невротизм и негативный аффект (он включает в себя такие эмоции, как гнев, презрение, отвращение, страх, негативные мысли. — Прим. ред.) увеличивали риск развития деменции», — заявили ученые в исследовании, опубликованном в журнале
Кроме того, неудовлетворенность жизнью также сказывалась на когнитивных функциях в будущем.
Личные качества, которые снижают риск деменции
Открытость к опыту — любовь к новизне, творчеству и разнообразным занятиям.
Оптимизм и удовлетворенность жизнью.
Добросовестность — человек ответственный, организованный, обладает самоконтролем, выполняет поставленные задачи.
Экстраверсия — стремление к общению и взаимодействию с другими людьми.
Доброжелательность — человек готов прийти на помощь, хорошо идет на контакт с другими людьми.
Эмоциональная стабильность — мягкая реакция на стресс, спокойствие.
Однако, к своему удивлению, ученые не обнаружили никаких связей между чертами личности и реальными повреждениями в мозгу людей после смерти.
Исследователи предположили, что определенные качества характера человека могут сделать его более устойчивым к повреждениям головного мозга, связанными с деменцией. По их мнению, доброжелательные люди, оптимисты, экстраверты способны лучше справляться с когнитивными нарушениями и адаптироваться к ним, даже неосознанно.
Это говорит о том, что, хотя недоброжелательность и другие негативные качества не связаны напрямую с повреждениями мозга, они все-таки могут влиять на вероятность развития деменции.