Есть у вас на полке: врач Кутушов назвал продукт, который защитит от деменции

Помогает бороться с воспалением. В составе этого масла есть антиоксиданты — полифенолы, помогающие защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами, которые способствуют возникновению хронических заболеваний.

Повышает защиту от инфекций. Оливковое масло также обладает антибактериальным и противовирусным эффектами, что помогает нашему иммунитету быть на страже и не давать инфекциям воли.

Повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови и понижает уровень «плохого» (ЛПНП). Это происходит благодаря содержащимся в масле мононенасыщенным жирам.

Улучшает контроль за уровнем сахара в крови. Этим свойством масло также обязано мононенасыщенным жирам в составе. Они помогают замедлить всасывание сахара в кровоток, в результате чего улучшается контроль сахара в крови и снижается резистентность к инсулину у людей с диабетом второго типа.

Улучшает пищеварение и защищает от запоров. Масло действует как смазка для пищеварительного тракта и помогает желчному пузырю вырабатывать больше желчи, которая нужна для переваривания жиров.