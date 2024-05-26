Есть у вас на полке: врач Кутушов назвал продукт, который защитит от деменции

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, защитить мозг от возрастных изменений и ухудшения когнитивных функций помогает такой популярный продукт, как оливковое масло. Своими нейропротекторными свойствами оно обязано соединению олеокантал, которое есть в его составе. Но искать его стоит в нерафинированном оливковом масле первого отжима.
Оливковое масло extra virgin полезно не только для здоровья мозга. Профессор Кутушов перечислил еще шесть веских причин чаще включать этот продукт в свой рацион.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Помогает бороться с воспалением. В составе этого масла есть антиоксиданты — полифенолы, помогающие защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами, которые способствуют возникновению хронических заболеваний.
Повышает защиту от инфекций. Оливковое масло также обладает антибактериальным и противовирусным эффектами, что помогает нашему иммунитету быть на страже и не давать инфекциям воли.
Повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови и понижает уровень «плохого» (ЛПНП). Это происходит благодаря содержащимся в масле мононенасыщенным жирам.
Улучшает контроль за уровнем сахара в крови. Этим свойством масло также обязано мононенасыщенным жирам в составе. Они помогают замедлить всасывание сахара в кровоток, в результате чего улучшается контроль сахара в крови и снижается резистентность к инсулину у людей с диабетом второго типа.
Улучшает пищеварение и защищает от запоров. Масло действует как смазка для пищеварительного тракта и помогает желчному пузырю вырабатывать больше желчи, которая нужна для переваривания жиров.
Помогает при лечении заболеваний кожи — экземе, псориазе. По словам доктора, людям с этими заболеваниями стоит обязательно включать это масло в свой рацион. Оно обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами, богато витамином Е и антиоксидантами.
Что будет с организмом, если каждый день съедать ложку оливкового масла натощак? Об этом можно узнать ЗДЕСЬ.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич назвала два самых полезных масла для сердца и сосудов. По словам специалиста, это самые богатые растительные источники омеги-3. Кстати, оливкового среди них нет.