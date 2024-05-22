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На рак желудка за несколько лет до начала болезни укажут бактерии во рту

К такому выводу пришли ученые после своего эксперимента. При этом у человека может не быть никаких тревожных симптомов, все анализы также окажутся в норме.

22 мая 20241
На рак желудка за несколько лет до начала болезни укажут бактерии во рту
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freepik

Рак желудка — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В последние годы он стал «молодеть», поэтому его диагностируют не только у пожилых, но и у молодых. При этом болезнь чаще всего протекает без видимых симптомов, поэтому человек обращается к врачу, когда патология уже запущена.

Ученые не первый год пытаются найти способ, который бы помог выявить рак желудка на ранних стадиях. Группа экспертов из Медицинской школы в Нью-Джерси выяснила: у человека меняется бактериальная среда полости рта, которая как раз может помочь в ранней диагностике.

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Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 98 здоровых людей и 30 человек с раком желудка. Каждый из них прошел эндоскопию и сдал ряд анализов, чтобы у экспертов была максимально полная картина состояния здоровья участников.

В результате эксперты обнаружили ключевые различия между бактериями в полости рта у здоровых людей, тех, кто бы в группе риска, и тех, кому уже диагностировали рак. Ученые обратили внимание, что больше всего микробиом различался именно у здоровых людей и тех, кому уже поставили диагноз, что говорит о том, что по этому признаку можно заподозрить заболевание еще до его развития.

В результате исследователям удалось выделить 13 типов бактерий, среди которых Rothia dentocariosa (ротия), лептотрихии и лактобактерии. Чем выше их концентрация во рту, тем больше вероятность, что у человека диагностируют рак желудка.

«Знание того, какие бактерии находятся у человека во рту, говорит нам о том, какая у него среда желудка. Наше открытие имеет огромное значение, которое может привести к появлению новых тестов и руководств, меняющих практику», — заключил доктор Шрути Редди Перати.

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Симптомы рака желудка

  • Резкое снижение массы тела.

  • Быстрое чувство сытости во время еды — когда вы чувствуете переполненность в желудке, несмотря на то что съели очень мало.

  • Ноющие боли, отдающие в спину, поясницу. Чем более развита опухоль, тем интенсивнее боль.

  • Кровотечения из ЖКТ, обусловленные разрушением сосудов. Также могут быть рвота с кровью, черный стул.

  • Анемия.

По словам врачей, онкология также может маскироваться и под другие болезни. Например, человек может думать, что у него бронхит или гастрит. О том, как не спутать тревожные симптомы между собой, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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