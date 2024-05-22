На рак желудка за несколько лет до начала болезни укажут бактерии во рту

В результате эксперты обнаружили ключевые различия между бактериями в полости рта у здоровых людей, тех, кто бы в группе риска, и тех, кому уже диагностировали рак. Ученые обратили внимание, что больше всего микробиом различался именно у здоровых людей и тех, кому уже поставили диагноз, что говорит о том, что по этому признаку можно заподозрить заболевание еще до его развития.