30 лет назад о таком не могли и мечтать: 5 важных открытий онкологов для лечения рака

Например, раньше рак груди лечили с помощью операции Холстеда. Это означало, что пациентке вырезали и молочные железы, и грудные мышцы, и подмышечные лимфоузлы с клетчаткой. Однако в итоге исследования показали: такое большое количество вмешательств при раке без метастазов никак не повышает шансы на успешное излечение и выживаемость.

Из-за удаления лимфоузлов пациенты страдали от лимфостаза — отечности конечностей на фоне проблем с циркуляцией лимфы.

И в результате врачи стали отказываться от этой операции, в случае если в лимфоузлах нет метастазов.