30 лет назад о таком не могли и мечтать: 5 важных открытий онкологов для лечения рака

Еще несколько десятилетий назад считалось, что рак — это практически смертельный приговор. А сам процесс терапии настолько мучителен, что истощает человека чуть ли не больше, чем сама болезнь.
Однако сейчас все изменилось. Современные открытия позволяют не просто максимально эффективно бороться с онкозаболеваниями, но и сохранять качество жизни пациента даже во время стадии активного лечения.
Что изменилось в методах лечения рака за последние 30 лет? Об этом
Онколог, химиотерапевт, выпускник Высшей школы онкологии
Таргетная терапия
С помощью таргетной терапии врачи «отключают» аномальные молекулы в новообразовании и блокируют процесс роста и размножения опухолевых клеток в теле человека.
При этом здоровые клетки не страдают так сильно, как при химиотерапии.
Как был создан этот метод лечения? Ученые изучили природу рака и выяснили, что все виды онкологических болезней возникают из-за мутаций в ДНК клеток.
Часть из этих мутаций настолько важна для развития рака, что «выключение» отдельной аномальной молекулы может помочь в борьбе против опухоли.
Например, при раке груди у 15% пациентов находят мутацию гена HER2, которая может приводить к крайне агрессивным формам болезни.
Однако специальная таргетная терапия помогает улучшить прогнозы.
Иммунотерапия с помощью ингибиторов контрольных точек иммунного ответа (ИКТЧ)
У здорового человека иммунитет самостоятельно ликвидирует атипичные клетки — еще до того, как они начнут размножаться.
В прошлом десятилетии ученые выяснили: опухолевые клетки способны делать очень многое для того, чтобы мешать работе иммунной системы. Один из таких методов — контрольные точки иммунного ответа.
Точки иммунного ответа — это молекулы здоровых тканей, которые дают защитным силам организма сигнал: нас уничтожать не нужно.
Клетки опухоли используют этот метод защиты и тоже приотворяются здоровыми с помощью этих меток.
Иммунотерапия дала шанс на существенное продление жизни многим пациентам с поздней стадией онкологии.
Например, это касается людей с меланомой кожи четвертой стадии. Раньше люди с этим диагнозом не доживали даже до года с момента постановки диагноза. Теперь у них есть шанс прожить до шести лет.
Кроме того, этот же метод лечения может помочь больным с раком почки, немелкоклеточным раком легкого, даже когда уже появились метастазы. В некоторых случаях иммунотерапию используют для лечения рака толстой кишки, головы и шеи, рака тела матки.
Минимум хирургии
Любая операция — это стресс для организма. За последние десятилетия онкологи поняли: для пациентов с некоторыми видами рака на ранних стадиях лучше ограничить число вмешательств. Современные и более совершенные лекарства позволяют врачам иной раз отказаться от операции или отложить ее на потом.
Например, раньше рак груди лечили с помощью операции Холстеда. Это означало, что пациентке вырезали и молочные железы, и грудные мышцы, и подмышечные лимфоузлы с клетчаткой. Однако в итоге исследования показали: такое большое количество вмешательств при раке без метастазов никак не повышает шансы на успешное излечение и выживаемость.
Из-за удаления лимфоузлов пациенты страдали от лимфостаза — отечности конечностей на фоне проблем с циркуляцией лимфы.
И в результате врачи стали отказываться от этой операции, в случае если в лимфоузлах нет метастазов.
В некоторых случаях обойтись без лишних операций может помочь сам пациент. Например, если человек согласится тщательно и регулярно наблюдаться после проведенной лучевой и химиотерапии. Так поступают при плоскоклеточном раке пищевода, если после химиотерапии обследования подтверждают полное исчезновение новообразования. Практикуют такое и при раке прямой кишки.
А в случае мужчин с локальным раком предстательной железы при отсутствии факторов промежуточного и высокого риска можно вообще на время отложить любое лечение — это никак не повлияет на риск смерти от опухоли в течение 15 лет с момента постановки диагноза. Иногда онкологи выбирают начать терапию как можно позднее.
Благодаря современным лекарствам удалось увеличить время ремиссии, то есть периода, когда рак не прогрессирует. Кроме того, препараты позволяют онкобольным в целом дольше прожить.
Теперь врачи в некоторых случаях могут предложить человеку минимальный объем хирургических вмешательств. Прогноз продолжительности его жизни от такой стратегии хуже не станет, а вот качество жизни существенно улучшится.
Химиотерапия без «побочек»
Химиотерапия — все еще один из главных инструментов для лечения многих видов рака. Раньше этот вид терапии вызывал достаточно сильные побочные эффекты.
Дело в том, что химиотерапия по своей сути — клеточный яд. Препарат разрушает не только злокачественные, но и здоровые клетки. Именно поэтому пациенты страдают от неприятных последствий лечения вроде тошноты, рвоты, нейропатии. В некоторых случаях онкобольные во время химиотерапии еще и сталкиваются с инфекционными осложнениями, а это уже опасно для жизни.
Осложнения во время лечения сами по себе сильно мешают человеку вести обычную жизнь. Кроме того, «побочки» часто мешают проводить химиотерапию в полном объеме. Это плохо сказывается на результатах.
Врачи до сих пор до конца не разобрались, почему во время химиотерапии многих пациентов тошнит. Известно, что в развитии этого побочного эффекта участвуют 5-гидрокситриптамин (5-HT), рецепторы к 5-HT (5-HT3-рецепторы), субстанция Р и NK1-рецептор.
Благодаря этому открытию медики смогли создать сочетание препаратов, которые могут и работать в качестве профилактики неприятных «побочек», и помогать справляться с тошнотой и рвотой во время лечения и после него.
Первые лекарства такого типа создали еще в 1992 году. Но и в наши дни продолжают выходить научные работы, авторы которых описывают новые и новые комбинации противорвотных препаратов.
Причины инфекционных осложнений во время химиотерапии понятны: дело в том, что препараты уничтожают клетки иммунитета, которые защищают от чужих микробов и контролируют микробы, уже живущие в организме. Если число лейкоцитов падает до критических значений, то инфекции могут быстро привести к сепсису и смерти.
Хорошая новость в том, что в наши дни врачи могут с помощью лекарств предупреждать инфекционные осложнения. Эти препараты помогают костному мозгу производить новые лейкоциты.
«Атлас ракового генома»
Один из самых важных медицинских проектов нашего времени — «Атлас ракового генома», или
Как мы помним, в основе появления любого рака лежат мутации в ДНК, которые провоцируют неконтролируемое деление клеток, их выживание и распространение. От вида мутаций зависит поведение новообразования и прогноз для пациента.
Ученые уже давно стали понимать: опухоли отличаются друг от друга. Однако ранее не было ясно, почему именно так происходит. Это серьезно мешало и диагностике рака, и лекарственной терапии.
Например, та же химиотерапия, которая долгие годы была едва ли не единственным эффективным способом вылечить рак, при разных видах опухолей давала разный эффект.
Так, этот способ лечения помогал добиться устойчивой ремиссии для пациентов с лимфомами, герминогенными опухолями яичка, давала неплохой эффект при некоторых видах рака груди и легкого.
Однако для лечения рака печени, почек, щитовидной железы «химия» была не слишком полезна.
Для прогресса в области новых методов лечения нужно более глубокое понимание вопроса о том, какие именно поломки в ДНК лежат в основе развития различных видов новообразований. По этой и многим другим причинам еще в 2005 году в Соединенных Штатах запустили проект TCGA.
За 11 лет благодаря сканированию ДНК нескольких тысяч опухолевых образцов, взятых у больных с различными видами рака, удалось охарактеризовать генетический ландшафт более 30 видов злокачественных новообразований.
Проект стал важным источником знаний о биологии многих опухолей и теоретическим фундаментом для внедрения ряда лабораторных генетических тестов (например, полногеномного секвенирования методом NGS) и исследований по изучению различных вариантов таргетной терапии. А это значит, что во всему миру пациентов с раком лечить стали лучше.