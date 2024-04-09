Диетолог Чехонина рассказала, чем заменить кефир и салат на ужин, чтобы похудеть

Борщ, солянка, щи, куриный, овощной, уха — вариантов супов очень много, это одно из блюд, которое готовят почти в каждой семье. Маленьких детей нередко заставляют есть суп, ведь считается, что он полезен для ЖКТ.
На самом деле вы можете не включать его в свой рацион, если не любите, говорят врачи. Главное — соблюдать баланс белков, полезных жиров и сложных углеводов, поэтому в супе нет никакой острой необходимости.
Но все же в пользе этого блюда никто не сомневается: ведь там много овощей, рыба или мясо, все это необходимо нашему организму.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи»
«Чем отличается суп от многих других блюд? Большим содержанием воды, которая имеет нулевую калорийность. А чем больше воды в нашей тарелке, тем меньше в ней калорий. В этом преимущество супа для тех, кто худеет», —
Кроме того, мы привыкли, что суп должен быть горячим. Это еще один плюс для того, чтобы контролировать количество съеденного. Ведь мы едим его ложкой, дуем на нее, медленно пережевываем и не торопимся. Следовательно, время приема пищи растягивается. Когда тарелка будет пустой, чувство насыщения уже придет и съесть лишнего вряд ли захочется.
Когда есть суп, чтобы похудеть
Мы привыкли есть суп в обед, это первое блюдо, к которому обычно прилагаются салат или же мясо с гарниром. Но чтобы избавиться от лишних килограммов, диетолог Юлия Чехонина советует есть суп на ужин. Непривычно, но зато эффективно.
«За счет воды суп имеет достаточно большой объем, он наполнит желудок, обеспечив чувство сытости», — поясняет врач.
Лучше всего ужинать супом за 2-3 часа до сна. Вы не будете мучиться от голода, когда ляжете в кровать. Кроме того, пищеварительная система на ночь не будет перегружена, что тоже способствует более здоровому сну.
Во многих странах даже есть традиция, которая называется «ночной суп»: за час до сна принято съедать тарелку супа.
Хорошо, если ваш суп не будет жирным, так что от солянки или ухи на сливках перед сном стоит отказаться. Варите бульон на птице, добавляйте как можно больше овощей и меньше соли. Тогда лишние килограммы быстрее уйдут, утром вы не будете страдать от отеков, а давление останется в норме.
Как сделать любой суп полезнее
У каждого супа есть уникальные свойства. Например, гороховый помогает улучшить обмен веществ и похудеть: он отлично усваивается и стимулирует перистальтику нашего кишечника. Куриный заставляет желудок лучше работать, тормозит инфекционные процессы и отлично подойдет для тех, кто простудился. Овощной активизирует обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.
Попробуйте несколько лайфхаков, чтобы приготовить это блюдо как можно быстрее, при этом сохранив всю его пользу.