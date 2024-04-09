Диетолог Чехонина рассказала, чем заменить кефир и салат на ужин, чтобы похудеть

Кроме того, мы привыкли, что суп должен быть горячим. Это еще один плюс для того, чтобы контролировать количество съеденного. Ведь мы едим его ложкой, дуем на нее, медленно пережевываем и не торопимся. Следовательно, время приема пищи растягивается. Когда тарелка будет пустой, чувство насыщения уже придет и съесть лишнего вряд ли захочется.