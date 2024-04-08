Ешьте печеный картофель, чтобы узнавать себя в зеркале по утрам: вот как это работает

Вы часто едите молочные продукты. Злую шутку может сыграть тот же самый йогурт, который кажется безобидным и вполне полезным. Дело в том, что молочка повышает инсулин, который, в свою очередь, задерживает жидкость. Попробуйте есть такие продукты реже и понаблюдайте за результатом.

Вам не хватает калия в рационе. Этот элемент помогает избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы тем, кто находится в группе риска, и важен как профилактика инфарктов и инсультов. При его дефиците жидкость в организме задерживается, что и провоцирует отеки. Поэтому ешьте чаще бананы, авокадо, шпинат, курагу, чечевицу и помидоры и запеченный картофель с кожурой.

У вас дефицит белка. Он поддерживает оптимальное давление в крови, поэтому недостаток провоцирует утечку жидкости в ткани, вызывая отеки. О том, в каких продуктах больше всего полезного белка, читайте ЗДЕСЬ.

Вы мало двигаетесь. Здесь все просто: чем меньше физической активности, тем хуже работа лимфатической системы. Результат — отеки.