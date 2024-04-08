Ешьте печеный картофель, чтобы узнавать себя в зеркале по утрам: вот как это работает

Одна из самых распространенных причин утренних отеков — слишком плотный и калорийный ужин. Если вы еще не выспались, то наверняка отражение с утра вас не порадует. Лицо словно увеличивается в размере, глаза же, наоборот, становятся меньше. Некоторые женщины спасаются тканевыми масками и патчами для глаз, но, как правило, они не дают ожидаемого эффекта. Отек слегка спадает, и это еще в лучшем случае.
Но бывает так, что утренний отек взялся словно из ниоткуда. Почему так происходит, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Порой утренние отеки заставляют задуматься: а действительно ли это мое отражение в зеркале? Это не просто визитная карточка плохого утра, а еще и знак от вашего тела», — говорит врач.
Почему появляются отеки по утрам
Вы часто едите молочные продукты. Злую шутку может сыграть тот же самый йогурт, который кажется безобидным и вполне полезным. Дело в том, что молочка повышает инсулин, который, в свою очередь, задерживает жидкость. Попробуйте есть такие продукты реже и понаблюдайте за результатом.
Вам не хватает калия в рационе. Этот элемент помогает избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы тем, кто находится в группе риска, и важен как профилактика инфарктов и инсультов. При его дефиците жидкость в организме задерживается, что и провоцирует отеки. Поэтому ешьте чаще бананы, авокадо, шпинат, курагу, чечевицу и помидоры и запеченный картофель с кожурой.
У вас дефицит белка. Он поддерживает оптимальное давление в крови, поэтому недостаток провоцирует утечку жидкости в ткани, вызывая отеки. О том, в каких продуктах больше всего полезного белка, читайте ЗДЕСЬ.
Вы мало двигаетесь. Здесь все просто: чем меньше физической активности, тем хуже работа лимфатической системы. Результат — отеки.
У вас есть внутреннее воспаление. Порой эта проблема не доставляет какого-то ощутимого дискомфорта. Но те же сбои в работе ЖКТ, особенно в кишечнике, всегда приводят к задержке жидкости в организме.
Поэтому первое, что надо сделать, если отекаете по утрам, — это обратить внимание на свои пищевые привычки. С большой вероятностью изменение рациона поможет избавиться от этой проблемы и в целом чувствовать себя лучше.
Как избавиться от отеков: секреты звездного тренера
Ольга Дерендеева — эксперт по восстановлению после травм и профилактике травматизма, звездный фитнес-тренер с 10-летним опытом работы. Среди ее подопечных и Екатерина Варнава. Эксперт рассказала, как можно избавиться от отеков раз и навсегда.