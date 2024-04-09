Куда чаще всего кусают клещи и как правильно осматривать собаку после прогулки

С апреля по июль — самый опасный период как для собак, так и для их хозяев. Именно в эти месяцы клещи особенно активны, их можно встретить даже на ближайшей поляне возле вашего дома. И если человека защищают одежда и обувь, то к питомцу паразит присасывается практически сразу, особенно если у него нет густой и пушистой шерсти.
Безусловно, это не повод лишать собаку долгой и активной прогулки. Главное — заранее обработать питомца от клещей (делать это нужно уже сейчас), а также осматривать его после каждого выхода на улицу.
Итак, после того, как вернетесь домой, сразу же осмотрите питомца. Особое внимание стоит уделить следующим местам:
голове,
животу,
шее,
участкам кожи с обратной стороны передних и задних лап.
Именно там у животных обычно или самые нежные места, которые отлично кровоснабжаются, или мало шерсти, так что клещу будет легко присосаться.
Второй важный момент: требуется не только визуальный осмотр. Аккуратно проведите ладонями по голове, лапам, животу и шее. Не спешите. Вас должно насторожить, если вы почувствуете любые неровности или бугорки, тогда раздвиньте шерсть и тщательно проверьте это место.
Особенно придирчиво стоит осматривать собаку, если у нее длинная густая шерсть. Это самоеды, овчарки, ретриверы, колли. В такой шубке паразит может легко спрятаться, поэтому не поленитесь и хорошо проверьте питомца. Гладкошерстные, но с темным окрасом тоже под угрозой: клеща может быть просто не видно даже хвосте.
И еще одно важное правило: никогда не обрабатывайте собаку препаратами, которые предназначены для кошек. И наоборот. У лекарств может быть совершенно разный состав, поэтому непонятно, как организм питомца отреагирует на него. Лучше всего посоветуйтесь с ветеринарным врачом.
Когда и чем обрабатывать собаку от клеща
Клещи уже давно проснулись, поэтому, если вы еще не успели дать питомцу лекарство, лучше сделать это как можно скорее. О том, какие бывают методы обработки, чем они различаются и какой способ считается самым эффективным, читайте ЗДЕСЬ.