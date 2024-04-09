Куда чаще всего кусают клещи и как правильно осматривать собаку после прогулки

С апреля по июль — самый опасный период как для собак, так и для их хозяев. Именно в эти месяцы клещи особенно активны, их можно встретить даже на ближайшей поляне возле вашего дома. И если человека защищают одежда и обувь, то к питомцу паразит присасывается практически сразу, особенно если у него нет густой и пушистой шерсти.