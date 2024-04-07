Не хуже жвачки: популярная пряность, которая избавит от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах в полости рта медики называют галитозом. Бывает он по разным причинам, и необязательно связан с кариесом или съеденной пищей. Иногда он может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Но даже если проблем нет, дурной запах может серьезно подпортить отношение к вам окружающих.
По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, для защиты от неприятного запаха изо рта вместо жвачки можно просто пожевать пряность, которая есть практически в каждом доме.
Токсиколог, кандидат медицинских наук
“Если вы столкнулись с неприятным запахом в полости рта, смело замените жвачку гвоздикой. Пожуйте один ее бутон, это поможет улучшить состояние зубов и десен», — посоветовал Михаил Кутушов.
Чем еще полезна гвоздика
Гвоздика — пряность, которая представляет собой высушенные нераскрывшиеся бутоны тропического гвоздичного дерева из рода сизигиум (Syzygium). Причем популярна она не только в кулинарии, но и в ароматерапии.
По словам Михаила Кутушова, гвоздика не только привычная пряность, но и ценное растение с удивительными целебными свойствами для поддержания здоровья.
Доктор перечислил четыре таких полезных свойства.
Уменьшает боль. Благодаря высокому содержанию эфирных масел гвоздика может помочь при зубной боли или даже при болях в горле. Как уточняет доктор медицинских наук, очень важно использовать гвоздичное масло в разбавленном виде, добавив, например, несколько капель в чай или воду. Дело в том, что гвоздика содержит в себе марганец, передозировка которым опасна для организма.
Обладает противовоспалительным эффектом. По словам токсиколога, гвоздичное масло прикладывают к пораженным участкам кожи, например при стригущем лишае или грибковом поражении стоп. Однако стоит помнить, что компрессы с этим маслом могут приводить к временному дискомфорту.
Улучшает пищеварение. Гвоздика способствует выработке желудочного сока, улучшает пищеварение и снимает симптомы диспепсии.
Успокаивает. Гвоздика может стать отличным помощником после тяжелого рабочего дня. Аромат этой пряности обладает успокаивающим эффектом, способствуя расслаблению и снятию стресса.
О других свойствах гвоздики, полезных и вредных, можно узнать ЗДЕСЬ.
Важно
Как предупреждала ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, гвоздика под запретом для людей с больным желудком, особенно с язвой: она усиливает проявления такие болезни. Не стоит злоупотреблять этой пряностью и здоровым людям. По словам Диляры Лебедевой, большое количество гвоздики в еде вызывает сонливость и апатию.
По мнению врача-гастроэнтеролога, самая полезная специя — куркума. Почему — читайте ЗДЕСЬ.