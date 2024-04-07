Не хуже жвачки: популярная пряность, которая избавит от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах в полости рта медики называют галитозом. Бывает он по разным причинам, и необязательно связан с кариесом или съеденной пищей. Иногда он может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Но даже если проблем нет, дурной запах может серьезно подпортить отношение к вам окружающих.