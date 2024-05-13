Стоматолог Воронина объяснила, почему необходимо менять зубную пасту раз в месяц

«Иногда стоматологи рекомендуют отбеливающие пасты, если человек очень много курит и пьет кофе, то есть когда у него повышен риск образования пигментированного зубного налета. В таком случае пользоваться отбеливающей пастой для профилактики можно один раз в 1-2 недели», — говорит Дина Воронина.