Вопрос стоматологу: «Зубы словно немеют и пульсируют, но боли нет. Что это может быть?»

У меня периодически появляется ощущение, что я чувствую свой зуб. Резко один или несколько начинают слегка пульсировать или просто «выделяться». При этом нет никакой боли или кровотечения.

Через несколько часов все проходит. Однако через пару дней или даже недель ощущение может появиться вновь. С чем это может быть связано? Кариеса, а также других дефектов на зубах нет.

Евгения, 37 лет