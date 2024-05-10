Вопрос стоматологу: «Зубы словно немеют и пульсируют, но боли нет. Что это может быть?»

У меня периодически появляется ощущение, что я чувствую свой зуб. Резко один или несколько начинают слегка пульсировать или просто «выделяться». При этом нет никакой боли или кровотечения.
Через несколько часов все проходит. Однако через пару дней или даже недель ощущение может появиться вновь. С чем это может быть связано? Кариеса, а также других дефектов на зубах нет.
Евгения, 37 лет
Стоматолог, директор стоматологической компании Revyline
Даже если зубы визуально выглядят здоровыми, то совсем не значит, что так оно и есть. Так, например, кариес может развиваться на контактной поверхности между зубами или в поддесневой зоне, поэтому человек месяцами и даже годами не подозревает о проблеме.
«Иногда наши зубы начинают „говорить“ с нами, даже когда они не болят. Это может быть напоминание о том, что они есть и нуждаются во внимании. И дело тут не только в кариесе», — говорит эксперт.
Странные ощущения в зубах, которые не причиняют боли, могут быть вызваны разными причинами.
Воспаление тройничного нерва. Может вызывать появление дискомфорта, даже если неприятные симптомы не переходят в острую боль.
Переохлаждение. Наши зубы, как и другие части тела, могут реагировать на холод.
Дисфункция височно-челюстного сустава. Такие проблемы способны вызвать различные ощущения в зубах.
Гиперчувствительность и истончение эмали. Делают зубы более восприимчивыми к различным стимулам. Дискомфорт может спровоцировать даже пережевывание грубой пищи.
Стрессовые ситуации. Они вызывают различные физические реакции, включая «отдачу» на зубы.
Болезни десен. Гингивит, пародонтит и пародонтоз могут не вызывать боли, но все равно заставлять человека чувствовать, что с зубами и деснами что-то не так.
Простуда или ОРВИ. Эти заболевания ощущаются давлением в носовых пазухах, что в свою очередь может привести к дискомфорту в зубах.
Атипичная зубная боль. Это когда вы чувствуете зубы без видимой на то причины, восприятие, развивающееся на нервной почве.
Если вы понимаете, что такая проблема преследует вас постоянно, то стоит обратиться к стоматологу. Специалист проведет диагностику и при необходимости назначит лечение. Чем раньше вы запишетесь на прием, тем больше вероятность, что зуб удастся сохранить, а расходы не так больно ударят по кошельку.
Заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук
Еще одна причина появления пульсации в зубе, чувства, что с ним что-то не так, — это недавнее лечение, говорит эксперт.
«Особенно если проводили лечение каналов, пациент может чувствовать дискомфорт во время жевания», — поясняет Екатерина Кудасова.
Обычно стоматолог предупреждает о возможных последствиях и дает четкие рекомендации. Например, человеку стоит воздержаться несколько дней от жесткой пищи или необходимо полоскать рот каким-либо раствором.
Важно: если после лечения, наложения пломбы или фиксации коронки появились неприятные ощущения, не такие, как в области остальных зубов, лучше обратиться к своему врачу. Иногда маленький кусочек цемента или другого материала остается незамеченным и причиняет дискомфорт. Избавиться от такого дефекта просто и быстро, вся процедура займет максимум 5 минут.