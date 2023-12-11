5 звезд с самыми красивыми зубами, по мнению стоматолога. А у вас такие же?

«Когда речь идет о красивых зубах, в первую очередь имеется в виду правильное положение челюстей и ровный зубной ряд, в котором зубные единицы плотно примыкают друг к другу, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-стоматолог Луиза Автандилян. — Кроме того, эстетика улыбки зависит от симметрии, когда центральная линия лица проходит ровно между верхними и нижними передними зубами. При этом, когда человек улыбается, десны не должны быть заметны или могут быть видны лишь на 1-2 миллиметра».