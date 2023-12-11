5 звезд с самыми красивыми зубами, по мнению стоматолога. А у вас такие же?

Если красота — понятие субъективное, то красивая улыбка — это определенно здоровые и ровные зубы естественного оттенка с природным блеском, а также правильный прикус и, конечно, никакого кариеса.
Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян поделилась профессиональным мнением относительно самых красивых зубов. Рассмотрим на примере звезд.
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Главные признаки
«Когда речь идет о красивых зубах, в первую очередь имеется в виду правильное положение челюстей и ровный зубной ряд, в котором зубные единицы плотно примыкают друг к другу, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-стоматолог Луиза Автандилян. — Кроме того, эстетика улыбки зависит от симметрии, когда центральная линия лица проходит ровно между верхними и нижними передними зубами. При этом, когда человек улыбается, десны не должны быть заметны или могут быть видны лишь на 1-2 миллиметра».
Если говорить об идеальном оттенке зубной эмали, которого человек хочет добиться в результате сеансов отбеливания, то здесь все строго индивидуально и зависит от цвета кожи, волос и глаз человека.
«Многие стоматологи придерживаются мнения, что цвет зубов должен соответствовать цвету белка глаз, а более светлые оттенки или кипенно-белый цвет зубной эмали в настоящее время считаются антитрендом: в моде максимальная натуральность», — объясняет врач.
Так кого же из звезд можно назвать почетным обладателем самых красивых зубов? Ответ — в подборке ниже.
Самые красивые зубы (фото)
Мэтт Деймон
«Лучшая мужская улыбка Голливуда» — часто именно так говорят в адрес американского актера Мэтта Деймона. Еще бы, ведь, сравнивая детские и современные фотографии «марсианина», напрашивается один вывод: его красивые зубы — подарок природы, а не результат стоматологического апгрейда.
«Разумеется, как и у многих людей, у Мэтта мы можем наблюдать едва заметные дефекты: скученность нижних зубных единиц и небольшую асимметрию центральных резцов. Но от этого улыбка актера не становится хуже», — говорит врач.
Дженнифер Лоуренс
После яркого дебюта в «Голодных играх» актриса Дженнифер Лоуренс продолжает привлекать внимание к своей персоне. Часто она блистает на красных ковровых дорожках и общается с прессой, даря всем свою лучезарную улыбку.
«Вероятнее всего, в случае Дженнифер для улучшения внешнего вида зубов использовалась такая стоматологическая процедура, как установка керамических виниров — тонких полупрозрачных накладок, которые совершенствуют форму и длину зубов», — считает стоматолог Луиза Автандилян.
Блейк Лайвли
Супруга Райана Рейнольдса и талантливая актриса Блейк Лайвли предпочитает не комментировать вопросы, связанные с ее внешностью. Но мимо улыбки звезды сериала «Сплетница» пройти просто невозможно.
«Зубы актрисы и раньше имели правильную форму и выглядели здоровыми и белоснежными, но после вмешательства стоматологов их смело можно назвать идеальными. Скорее всего, все дело в винирах», — определила эксперт.
Аманда Сейфрид
Улыбка звезды мюзикла «Мамма Mia!» Аманды Сейфрид полна обаяния.
«По всей видимости, ее стоматолог приложил немало усилий, чтобы не просто выровнять и отбелить актрисе зубы, а создать гармоничный и максимально естественный образ, — рассказывает Луиза Автандилян. — Вероятно, Аманда прибегала к ортодонтическому лечению зубов на брекетах, а также к процедурам клинического отбеливания. Отдельного внимания заслуживает форма ее улыбки: мы замечаем лишь тонкую линию верхней десны и натуральный оттенок зубной эмали — выглядит прекрасно!»
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо, знаменитый актер, полюбившийся многим зрителям и снискавший мировую славу после выхода на экраны «Титаника», не относится к числу знаменитостей с идеальными зубами.
«Да, его верхние резцы имеют разную длину, клыки выступают вперед, а уголки рта становятся пустыми, когда он улыбается. Но даже при наличии небольших эстетических дефектов улыбка Леонардо Ди Каприо достойна называться красивой и привлекательной», — уверена врач-стоматолог.