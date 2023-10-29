А вы так делаете? Врач назвал обязательное условие при измерении давления

Врачи рекомендуют каждой семье завести дома прибор для измерения артериального давления. В группе повышенного риска — пожилые, беременные, спортсмены и люди с серьезными хроническими заболеваниями. К примеру, тонометр необходим тем, у кого есть склонность к понижению или повышению давления, для контроля лечения болезней сердца, ранней диагностики заболеваний почек или печени, при сахарном диабете.
В то же время важно использовать правильную методику измерения давления. О ней рассказал Юрий Егай, врач кардиолог-аритмолог и кандидат медицинских наук.
Только в состоянии покоя
Врач отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно прописала четкие правила измерения артериального давления. Самое важное — не использовать тонометр сразу после или во время физической нагрузки. К примеру, после того, как вы поднялись пешком на пятый этаж, перетащили тумбочку в другую комнату или помыли пол.
Обязательно сядьте и отдохните не менее десяти минут перед процедурой.
Не скрещивайте ноги, не сидите по-турецки, не закидывайте ногу на ногу.
Руки должны быть расслаблены, а угол предплечья — около 90%.
Руки не должны висеть, лучше всего, если они будут лежать на коленях без всякого напряжения.
Это самые идеальные условия для измерения давления, в таком случае прибор покажет верные значения. В иных случаях давление может быть повышено, и тогда пациент примет неверное решение — например, выпить лишнюю таблетку.
Как часто измерять
Несмотря на это, увлекаться измерением давления не стоит, предупреждает Юрий Егай. В день нужно делать это примерно три раза.
«Существует определенная психологическая зависимость. Она проявляется в тревожном состоянии, если показанные прибором цифры отличаются от идеальных», — объясняет специалист.
Когда тонометр нужен срочно
В то же время не стоит забывать о ситуациях, когда воспользоваться тонометром нужно обязательно и как можно оперативнее:
у вас неожиданно закружилась голова, и это не связано с резким подъемом со стула или физической нагрузкой;
голова резко заболела;
во всем теле ощущается непонятная слабость;
дышать стало труднее;
в ушах зашумело;
вы чувствуете боль за грудиной или в области сердца.
Еще один нюанс: если используете прибор впервые, измерьте давление на обеих руках. Затем будет достаточно той руки, где показатели выше.