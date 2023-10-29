А вы так делаете? Врач назвал обязательное условие при измерении давления

Врач отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно прописала четкие правила измерения артериального давления. Самое важное — не использовать тонометр сразу после или во время физической нагрузки . К примеру, после того, как вы поднялись пешком на пятый этаж, перетащили тумбочку в другую комнату или помыли пол.