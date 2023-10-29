Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

А вы так делаете? Врач назвал обязательное условие при измерении давления

Ежедневный контроль артериального давления признан одной из важнейших мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для тех, кто уже принимает препараты, нормализующие АД. Однако важно все делать правильно.

29 октября 2023
Как повышенное давление действует наш организм
Источник:

iStockphoto

Врачи рекомендуют каждой семье завести дома прибор для измерения артериального давления. В группе повышенного риска — пожилые, беременные, спортсмены и люди с серьезными хроническими заболеваниями. К примеру, тонометр необходим тем, у кого есть склонность к понижению или повышению давления, для контроля лечения болезней сердца, ранней диагностики заболеваний почек или печени, при сахарном диабете.

В то же время важно использовать правильную методику измерения давления. О ней рассказал Юрий Егай, врач кардиолог-аритмолог и кандидат медицинских наук.

Только в состоянии покоя

Врач отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно прописала четкие правила измерения артериального давления. Самое важное — не использовать тонометр сразу после или во время физической нагрузки. К примеру, после того, как вы поднялись пешком на пятый этаж, перетащили тумбочку в другую комнату или помыли пол.

Читайте также

  • Обязательно сядьте и отдохните не менее десяти минут перед процедурой.

  • Не скрещивайте ноги, не сидите по-турецки, не закидывайте ногу на ногу.

  • Руки должны быть расслаблены, а угол предплечья — около 90%.

  • Руки не должны висеть, лучше всего, если они будут лежать на коленях без всякого напряжения.

Это самые идеальные условия для измерения давления, в таком случае прибор покажет верные значения. В иных случаях давление может быть повышено, и тогда пациент примет неверное решение — например, выпить лишнюю таблетку.

Как часто измерять

Несмотря на это, увлекаться измерением давления не стоит, предупреждает Юрий Егай. В день нужно делать это примерно три раза.

«Существует определенная психологическая зависимость. Она проявляется в тревожном состоянии, если показанные прибором цифры отличаются от идеальных», — объясняет специалист.

Читайте также

Когда тонометр нужен срочно

В то же время не стоит забывать о ситуациях, когда воспользоваться тонометром нужно обязательно и как можно оперативнее:

  • у вас неожиданно закружилась голова, и это не связано с резким подъемом со стула или физической нагрузкой;

  • голова резко заболела;

  • во всем теле ощущается непонятная слабость;

  • дышать стало труднее;

  • в ушах зашумело;

  • вы чувствуете боль за грудиной или в области сердца. 

Еще один нюанс: если используете прибор впервые, измерьте давление на обеих руках. Затем будет достаточно той руки, где показатели выше.

По материалам m5-tv

Материалы по теме