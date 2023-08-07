С ранних лет родители твердят детям: чистить зубы нужно два раза в день. При этом не абы как, а уделяя внимание каждому зубу. Это простое правило гигиены крайне важно: в течение дня у нас во рту скапливается масса бактерий, остатки пищи, которые провоцируют болезни десен, кариес, из-за них страдает свежесть дыхания.
Однако некоторые люди предпочитают чистить зубы только один раз в день. Согласно
Кроме того, 39% опрошенных минимум два раза в неделю пропускают вечернюю чистку зубов, утреннюю игнорируют лишь 19%. Не следят за регулярной гигиеной в основном молодые люди (до 35 лет): 65% опрошенных признались, что могут полениться и не почистить зубы.
Доктор Найджел Картер уверен: отказ от чистки зубов способен привести к катастрофе. Особенно если речь идет о вечерней процедуре.
«Благодаря пасте и зубной щетке мы удаляем с зубов налет. Это тонкая пленка, которую не видно невооруженным глазом. Однако именно она провоцирует воспаление десен и образование кариеса», — говорит он.
Чистка зубов перед сном — это крайне важная процедура. Дело в том, что пока человек спит, слюна в его ротовой полости не циркулирует так эффективно. Соответственно, бактерии не смываются, а удачно накапливаются и размножаются. Помогают им в этом и остатки пищи.
Плохое состояние полости рта связано со многими различными заболеваниями, включая:
болезни сердца;
инсульты;
деменцию;
осложнения беременности;
влияет на сексуальное здоровье.
И чем чаще вы будете игнорировать вечернюю чистку зубов, тем больше риск, что опасные бактерии попадут в кровоток. Эта вероятность усиливается, если у вас во рту есть какое-либо повреждение, например ранки или воспаленная слизистая.
«Стоматологические заболевания почти полностью предотвратимы с помощью простой и эффективной ежедневной гигиены полости рта. Самый важный шаг, который мы можем сделать, — это чистить зубы в течение двух минут, в последнюю очередь на ночь и еще раз в течение дня, зубной пастой с фтором. Не торопитесь во время процедуры. Паста должна покрыть каждый зуб, а щеткой необходимо прочистить их с обеих сторон», — говорит эксперт.
И еще один важный момент: не забывайте про зубную нить и ирригатор. Даже самая современная щетка не справится с остатками пищи, которые застряли между зубами.
О том, чем лучше чистить зубы и как правильно подобрать уход, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Как правильно держать зубную щетку? Лучшее время для чистки до или после завтрака? Можно ли дезинфицировать зубную щетку? Когда нужна зубная нить? Какие движения щеткой во время чистки зубов считаются правильными?
«Доктор Питер» собрал рекомендации стоматологов и составил онлайн-тест, после прохождения которого вы точно будете знать, как чистить зубы правильно.