«Стоматологические заболевания почти полностью предотвратимы с помощью простой и эффективной ежедневной гигиены полости рта. Самый важный шаг, который мы можем сделать, — это чистить зубы в течение двух минут, в последнюю очередь на ночь и еще раз в течение дня, зубной пастой с фтором. Не торопитесь во время процедуры. Паста должна покрыть каждый зуб, а щеткой необходимо прочистить их с обеих сторон», — говорит эксперт.