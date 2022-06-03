- Но рассчитывать только на диету и тренировки тоже не стоит, потому что желаемого результата можно будет достичь только к осени. Пора подключать тяжелую артиллерию, — говорит косметолог Анна Лебедева. — И тогда уже через несколько недель на пляже вас будут провожать восхищенными взглядами.

Итак, что же можно сделать сейчас, чтобы избавиться от лишнего жирка и целлюлита.

Липолитики

С помощью липолитических коктейлей похудеть не получится, а вот расшевелить «жировые ловушки» можно очень хорошо. Если одновременно с правильным питанием и тренировками сделать хотя бы пару инъекций, результат наступит быстрее. Во время введения липолитического коктейля нужно увеличить количество потребляемой чистой воды до 3-4 литров в сутки. Это поможет вывести продукты метаболизма и снизить вероятность отеков, которые могут появиться после инъекций.

Стоимость процедуры: одного флакона липолитического коктейля хватит на площадь тела размером с вашу ладонь. Цена флакона варьируется от 1500 до 3000 рублей. В любом случае, более 20 миллилитров липолитика за один прием вводить нельзя.

Сколько процедур потребуется: курс процедур продолжается до получения нужного результата, но их должно быть не менее 3.