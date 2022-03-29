В последнее время холестерин принято демонизировать. И действительно, именно он главный виновник атеросклероза. Однако есть холестерин, без которого наша сердечно-сосудистая система не сможет нормально функционировать. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как такое возможно.

Что такое холестерин

Сам по себе холестерин — это мягкая жирная субстанция крови. Холестерин очень нужен нашему организму: без него не смогут нормально работать иммунная, нервная и пищеварительная системы.

В нашем теле холестерин синтезируется самостоятельно — до 2,5 грамма за сутки. Еще примерно 0,5 грамма поступают к человеку с пищей.

Что происходит, если холестерина слишком много

Высокий уровень холестерина в крови — очень опасное состояние. Со временем эта субстанция откладывается на стенках артерий. В результате образуются холестериновые бляшки. Как итог — сосуды сужаются, становятся менее эластичными. Развивается атеросклероз.

Атеросклероз чреват тяжелыми последствиями: у людей с таким диагнозом возрастает риск ишемической болезни сердца и головного мозга, инфаркта миокарда, тромбоза.