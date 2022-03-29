В последнее время холестерин принято демонизировать. И действительно, именно он главный виновник атеросклероза. Однако есть холестерин, без которого наша сердечно-сосудистая система не сможет нормально функционировать. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как такое возможно.
Что такое холестерин
Сам по себе холестерин — это мягкая жирная субстанция крови. Холестерин очень нужен нашему организму: без него не смогут нормально работать иммунная, нервная и пищеварительная системы.
В нашем теле холестерин синтезируется самостоятельно — до 2,5 грамма за сутки. Еще примерно 0,5 грамма поступают к человеку с пищей.
Что происходит, если холестерина слишком много
Высокий уровень холестерина в крови — очень опасное состояние. Со временем эта субстанция откладывается на стенках артерий. В результате образуются холестериновые бляшки. Как итог — сосуды сужаются, становятся менее эластичными. Развивается атеросклероз.
Атеросклероз чреват тяжелыми последствиями: у людей с таким диагнозом возрастает риск ишемической болезни сердца и головного мозга, инфаркта миокарда, тромбоза.
Плохой холестерин, хороший холестерин
Вообще холестерином зовут разные соединения в нашем организме.
Есть липопротеины высокой плотности, или «хороший холестерин». Именно ЛПВП занимаются транспортировкой холестерина из артерии в печень, где он будет переработан.
И вот «хороший холестерин» очень нужен нашему здоровью: без него повысится риск атеросклероза, болезней сердечно-сосудистой системы.
А вот липопротеины низкой плотности, «плохой холестерин», переносят появившийся в организме холестерин из печени к клеткам. Такой холестерин как раз образует со временем бляшки и закупоривает артерии.
Еще есть липопротеины очень низкой плотности — триглицериды, или жиры. Именно эти вещества дают клеткам энергию. Большая часть таких холестеринов находится в жировой ткани, однако часть их есть и в крови.
После еды уровень триглицеридов в организме повышается. Энергия, которая поступила в организм с пищей, преобразуется в жир. Через некоторое время после обеда жиры сжигаются, уровень ЛПОНП падает.
Избыток триглицеридов опасен: он повышает риски развития болезней сердца и сосудов, панкреатита.
Почему уровень холестерина растет
Основная причина высокого холестерина в крови — неправильное питание. Если человек ест слишком много жирного, перебарщивает с простыми углеводами и вообще потребляет больше калорий, чем нужно его телу, уровень «плохого» холестерина и триглицеридов будет зашкаливать. Так что если ЛПНП стало слишком много — нужно срочно пересмотреть свое меню, напомнили
Однако это не значит, что нужно просто убрать из меню все жиры, иначе можно снизить уровень и «хорошего» холестерина.
Здоровому взрослому человеку в день нужно есть не более 10% жиров от общей калорийности рациона.
Некоторые продукты из своего меню лучше исключить — или есть как можно реже:
жареное мясо;
копчености;
колбасы;
мясные полуфабрикаты.
Источники «полезных» жиров:
отварное мясо;
молочные продукты;
растительные масла.
Есть и другие причины, из-за которых у человека может подскочить уровень холестерина. Такое бывает, например, у тех, кто страдает от болезней щитовидной железы и почечной недостаточности. Другие факторы риска связаны с вредными привычками и избыточным весом.
Кроме того, холестерин может быть повышен у тех, кто мало двигается и постоянно нервничает. Наконец, проблемы с холестерином могут достаться по наследству.