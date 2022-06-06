Ученые выяснили, какой продукт может спасти от бессонницы

У каждого хоть раз в жизни случались проблемы со сном. Мы пытаемся уснуть, практикуя разные методы: кто-то считает овец, другие — пьют теплую воду, едят мед и применяют еще множество «секретных» техник засыпания. Только вот срабатывают они в единичных случаях.

Еще один способ, к которому прибегают некоторые люди — выпить на ночь чего-то покрепче. Бокал вина или рюмка коньяка перед сном действительно могут помочь вам быстрее заснуть. Только вот никакой пользы здоровью это точно не принесет: на утро могут быть вялость, головная боль, тошнота. Сам сон будет поверхностным, вы вряд ли отдохнете, а вечером велик риск, что подобную «терапию» захочется повторить — так незаметно развивается зависимость.