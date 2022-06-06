Ученые выяснили, какой продукт может спасти от бессонницы

У каждого хоть раз в жизни случались проблемы со сном. Мы пытаемся уснуть, практикуя разные методы: кто-то считает овец, другие — пьют теплую воду, едят мед и применяют еще множество «секретных» техник засыпания. Только вот срабатывают они в единичных случаях.
Еще один способ, к которому прибегают некоторые люди — выпить на ночь чего-то покрепче. Бокал вина или рюмка коньяка перед сном действительно могут помочь вам быстрее заснуть. Только вот никакой пользы здоровью это точно не принесет: на утро могут быть вялость, головная боль, тошнота. Сам сон будет поверхностным, вы вряд ли отдохнете, а вечером велик риск, что подобную «терапию» захочется повторить — так незаметно развивается зависимость.
Что выяснили ученые
Справиться с бессонницей можно, если выпивать перед сном стакан миндального молока, говорят ученые из Иранского университета медицинских наук. Однако если вы не любитель такого напитка, то не стоит расстраиваться: миндальное молоко можно заменить небольшой горстью миндаля. Орехи, как и напиток, тоже помогают быстро засыпать. Исследование
Так, исследователи проводили эксперимент, в котором приняли участие 446 студентов. Каждый из испытуемых в течение 14 дней съедал незадолго до сна по 10 орехов. До начала эксперимента на бессонницу жаловались 343 человека. После двухнедельной «миндальной» диеты эта проблема осталась уже у 303 испытуемых.
Ученые предполагают, что такой эффект наступает из-за магния, которым как раз богат миндаль. Он способствует расслаблению мышц, помогает организму погрузиться в глубокий и спокойный сон.
«Эти орехи обладают дополнительным преимуществом, заключающимся в поставке белков, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм из тревожного цикла в режим отдыха. Попробуйте заменить свой полдник горстью орехов или смешайте их с молоком и медом, чтобы перекусить перед сном», — пояснили исследователи.
Как еще можно справиться с бессонницей
Одной из причин плохого сна может быть несбалансированное питание. Если же подходить к собственному рациону с умом, можно добавить себе молодости, энергичности, даже скорректировать проблемы со сном. Какие продукты помогут победить бессонницу, а какие, наоборот, только усугубят проблему, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Не стоит забывать и про нестандартные методы. Так, например, военные США используют одну секретную технику засыпания. Считается, что она помогает 96% людей. Но для успеха надо немного потренироваться — абсолютно точно вы научитесь засыпать за две минуты после шести недель практики. Ознакомиться с методикой можно ЗДЕСЬ.