«Все оказалось намного хуже»

Джорджина пошла к врачу с жалобами на боль в горле — ей прописали антибиотики от инфекции, но лечение оказалось неэффективным. Девушке не становилось лучше — она несколько дней мучалась от боли при глотании и даже с трудом открывала рот. А по всему телу вдруг стала появляться красная сыпь.

Мама Джорджины настояла на госпитализации дочки и дополнительных обследованиях. Врачи предположили, что организм девушки неадекватно отреагировал на прописанные антибиотики, но отмена таблеток не дала никакого улучшения — сыпь и боль не проходили.

После обследования и проведенной в августе 2021 года биопсии стало понятно — у Джорджины острый миелоидный лейкоз. Это опухолевое заболевание кроветворной ткани, при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки.

- Я не сразу осознала, что случилось, больше меня расстроилась мама — ведь отец тоже умер от рака, когда мне было 15 лет, — вспоминает девушка. — Но потом дошло и до меня — и это был полный шок. Ведь я на самом деле думала, что у меня тонзиллит — но все оказалось намного хуже. Мне нужно было немедленно начать лечение.

Джорджине сразу же назначили химиотерапию. Лечение было очень тяжелым.

- У меня ужасно болела голова — до такой степени, что я могла находиться только в полной темноте, еще и с маской на глазах, — рассказывает Джорджина.

Спустя год и несколько курсов «химии» рак отступил. Врачи дают хорошие прогнозы, анализы показывают, что у Джорджины наступила молекулярная ремиссия.

- Теперь я чувствую себя гораздо лучше, настроена позитивна, — признается девушка. — Но были моменты, когда я думала, что умру. На самом деле, мне просто очень повезло, что я справилась с онкологией.