Страшный диагноз
Джорджина Массон уже прошла несколько курсов химиотерапии, прогнозы врачей — оптимистичные. Диагноз девушке поставили в августе 2021 года — рак крови. Но узнала о нем Джорджина далеко не сразу.
Она решилась
«Я думала, это тонзиллит»
В июле 2021 года Джорджина заметила, что похудела — она сбросила несколько килограммов — но девушка даже была рада. Она не сомневалась, что это оправданно — ведь летом мы больше двигаемся и едим много фруктов и овощей. Джорджина отмахнулась и еще от двух странностей со здоровьем — внезапно начавших кровоточить десен и периодически появлявшихся на теле синяках.
- У меня никогда не было кровотечений, например, из носа, но вдруг они у меня появились, — рассказала Джорджина. — А синяки я списывала на свою неуклюжесть.
Затем Джорджину начала беспокоить боль в горле, есть было невозможно — глотание доставляло невероятный дискомфорт, но девушка решила, что у нее воспаление миндалин — тонзиллит, потому что она немного простыла.
«Все оказалось намного хуже»
Джорджина пошла к врачу с жалобами на боль в горле — ей прописали антибиотики от инфекции, но лечение оказалось неэффективным. Девушке не становилось лучше — она несколько дней мучалась от боли при глотании и даже с трудом открывала рот. А по всему телу вдруг стала появляться красная сыпь.
Мама Джорджины настояла на госпитализации дочки и дополнительных обследованиях. Врачи предположили, что организм девушки неадекватно отреагировал на прописанные антибиотики, но отмена таблеток не дала никакого улучшения — сыпь и боль не проходили.
После обследования и проведенной в августе 2021 года биопсии стало понятно — у Джорджины острый миелоидный лейкоз. Это опухолевое заболевание кроветворной ткани, при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки.
- Я не сразу осознала, что случилось, больше меня расстроилась мама — ведь отец тоже умер от рака, когда мне было 15 лет, — вспоминает девушка. — Но потом дошло и до меня — и это был полный шок. Ведь я на самом деле думала, что у меня тонзиллит — но все оказалось намного хуже. Мне нужно было немедленно начать лечение.
Джорджине сразу же назначили химиотерапию. Лечение было очень тяжелым.
- У меня ужасно болела голова — до такой степени, что я могла находиться только в полной темноте, еще и с маской на глазах, — рассказывает Джорджина.
Спустя год и несколько курсов «химии» рак отступил. Врачи дают хорошие прогнозы, анализы показывают, что у Джорджины наступила молекулярная ремиссия.
- Теперь я чувствую себя гораздо лучше, настроена позитивна, — признается девушка. — Но были моменты, когда я думала, что умру. На самом деле, мне просто очень повезло, что я справилась с онкологией.