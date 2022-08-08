По слухам, переливанием крови молодых людей пытались остановить надвигающуюся старость Иосифа Сталина. После метод использовали и на других партийных советских деятелях. Последнее десятилетие переливание крови от молодых пожилых стало очень популярно в США. В желтых СМИ то и дело появляются сообщения, что этой терапией пользуется даже сам президент Джозеф Байден. Но даже если это и правда, ему, похоже, не очень помогает.
- Стоимость одной процедуры для обычных американцев колеблется в пределах 8 тысяч долларов (около 250 тысяч рублей — прим. ред.), — рассказали врачи. — Но такая терапия не входит в страховку, возможна только за собственные средства.
Федеральное лекарственное агентство (FDA) сомневается в безопасности метода и в эффективности такого вида терапии, и опасается вероятности появления черного рынка «молодой» крови.
Исследования в США начали проводить в 1990 годах в Стэнфордском университете. По данным ученых, подопытные мыши стали молодеть чуть ли не на глазах: кожа разглаживалась, сердце и сосуды омолаживались и очищались — чудеса, да и только.
В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко также провели исследования влияния «молодой» крови на пожилых, и «старой» крови на молодых. Выводы опровергают предыдущие предположения.
- Пожилые мыши не получали существенной пользы от крови молодых мышей, когда дело касалось увеличения продолжительности жизни, — пришла к выводам руководитель исследования профессор Ирина Пишель. — Однако у более молодых мышей, которые подвергались воздействию крови старых мышей, продолжительность жизни значительно сократилась.
Во время исследования мышам с помощью хирургии объединили кровообращение на три месяца. В итоге старые мыши не стали жить дольше. А вот у молодых продолжительность жизни заметно сократилась, когда в их организм попадала кровь пожилых.
- Наиболее надежным и интересным результатом этого исследования является факт значительного снижения продолжительности жизни молодых мышей, — считают исследователи, свою работу они опубликовали в рецензируемом журнале
Эти «некоторые» факторы ученые планируют найти и исследовать, чтобы научиться подавлять их и, тем самым, продлевать жизнь. А уже сейчас можно предполагать, что при переливании крови стоит учитывать возрастной фактор, чтобы не ускорить старение молодого организма.