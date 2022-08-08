По слухам, переливанием крови молодых людей пытались остановить надвигающуюся старость Иосифа Сталина. После метод использовали и на других партийных советских деятелях. Последнее десятилетие переливание крови от молодых пожилых стало очень популярно в США. В желтых СМИ то и дело появляются сообщения, что этой терапией пользуется даже сам президент Джозеф Байден . Но даже если это и правда, ему, похоже, не очень помогает.

- Стоимость одной процедуры для обычных американцев колеблется в пределах 8 тысяч долларов (около 250 тысяч рублей — прим. ред.), — рассказали врачи. — Но такая терапия не входит в страховку, возможна только за собственные средства.

Федеральное лекарственное агентство (FDA) сомневается в безопасности метода и в эффективности такого вида терапии, и опасается вероятности появления черного рынка «молодой» крови.