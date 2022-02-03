- В мире существует около ста разновидностей пряностей — гвоздика, анис, соль, корица, кунжут…, — перечисляет биотехник Светлана Кусова. — Но каждая из них может нести организму не только пользу, но и вред.

Основным противопоказанием для использования специй является индивидуальная непереносимость . С особой осторожностью специи и пряности нужно использовать при наличии хронических заболеваний в стадии обострения.

Пряности и специи могут помочь нам придать простой и полезной еде разнообразные вкусовые оттенки, обращает внимание эксперт.

- Сила специй такова, что для придания вкуса их нужно небольшое количество , — говорит Светлана Кусова. — Когда мы говорим: «Добавьте в суп черный молотый перец», это вовсе не значит, что суп должен обжигать нам рот. Количество специи должно придать блюду аромат, и для этого перец должен быть хорошего качества, а хозяйка — иметь хотя бы небольшой опыт.

Я советую начинать использовать непривычные пряности и специи, например, «на кончике ножа» на 1 литр супа.

- Вред для организма могут нести специи плохого качества, для выращивания которых применяют химические вещества, — обращает внимание специалист. — Для здорового человека дневная норма при употреблении специй составляет не более 5-6 г в день. Нужно понимать, что приправы являются сильными раздражителями, и при злоупотреблении они могут ухудшить самочувствие. Так, например шафран не следует употреблять в пищу при беременности, он может спровоцировать выкидыш.