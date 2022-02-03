Пряности или специи — это разнообразные части растений, обладающие ярким, специфическим ароматом и вкусом, разной степенью жгучести. Они способны передать любому пищевому продукту свои свойства, изменить вкус, содействовать его усвоению, стимулируя не только пищеварительный процесс, но и другие функции организма.
Особенностью ряда специй считаются их бактерицидные свойства, способность выводить из организма токсины и шлаки, а также катализировать ферментативные процессы, что положительно влияет на обмен веществ.
Светлана Кусова
Биотехнологии
биотехник, специалист по ароматерапии, ольфакторике, применению специй, эксперт Академии врачей UniProf
- В мире существует около ста разновидностей пряностей — гвоздика, анис, соль, корица, кунжут…, — перечисляет биотехник Светлана Кусова. — Но каждая из них может нести организму не только пользу, но и вред.
Основным противопоказанием для использования специй является индивидуальная непереносимость. С особой осторожностью специи и пряности нужно использовать при наличии хронических заболеваний в стадии обострения.
Пряности и специи могут помочь нам придать простой и полезной еде разнообразные вкусовые оттенки, обращает внимание эксперт.
- Сила специй такова, что для придания вкуса их нужно небольшое количество, — говорит Светлана Кусова. — Когда мы говорим: «Добавьте в суп черный молотый перец», это вовсе не значит, что суп должен обжигать нам рот. Количество специи должно придать блюду аромат, и для этого перец должен быть хорошего качества, а хозяйка — иметь хотя бы небольшой опыт.
Я советую начинать использовать непривычные пряности и специи, например, «на кончике ножа» на 1 литр супа.
- Вред для организма могут нести специи плохого качества, для выращивания которых применяют химические вещества, — обращает внимание специалист. — Для здорового человека дневная норма при употреблении специй составляет не более 5-6 г в день. Нужно понимать, что приправы являются сильными раздражителями, и при злоупотреблении они могут ухудшить самочувствие. Так, например шафран не следует употреблять в пищу при беременности, он может спровоцировать выкидыш.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
ТОП-5 приправ и специй, которые могут нанести вред организму
Черный тмин
Известен своим лечебным действием. Его считают одним из наиболее биологически активных пряностей. За счет содержания большого количества различных биологически активных веществ черный тмин может провоцировать аллергические реакции.
Особенность действия черного тмина на организм заключается еще и в том, что он стимулирует процесс сокращения гладких мышц, в том числе и матки. Женщинам, ожидающим малыша, не стоит включать эту пряность в свой рацион.
Соль
Основной источник натрия, но при его избыточном поступлении в организм повышается артериальное давление, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появляются отеки (из-за задержки жидкости), увеличивается риск развития рака желудка, повреждает и воспаляется слизистая желудка. Избыток натрия в организме ведет к потере кальция, калия, магния.
Лавровый лист
Нужно ограничить употребление этой пряности при обострении заболеваний ЖКТ (панкреатита, язвы, холецистита), почек, сердца, сосудов. С осторожностью лавр нужно включать в рацион людям с пониженной свертываемостью крови, так как он разжижает кровь.
Корица
Эта пряность редко вызывает побочные эффекты, но употреблять ее нужно в меру. Ее избыточное поступление в организм может привести к резкому снижению уровня сахара в крови, поражению печени и спровоцировать злокачественные процессы в организме. Корицу нежелательно употреблять в пищу при беременности и лактации.
- Если человек уже имеет «стартовую площадку» в виде аллергии, острых форм гастрита, внутренних кровотечений, и других заболеваний в стадии обострения, стоит повременить с экспериментами со специями и пряностями, — считает Ирина Юзуп.
Горчица
С осторожностью эту приправу нужно включать в рацион при подозрении на воспаление легких и при болезни почек. Горчица противопоказана при гастрите, язве, заболеваниях 12-типерстной кишки.
- Желательно обратиться к лечащему врачу, что бы он мог порекомендовать, что именно из пряностей добавлять в меню или в назначенную диету, чтобы процесс оздоровления был наиболее эффективен, — предупреждает Ирина Юзуп.
Эксперт предупреждает, что осторожным нужно быть и при использовании специй в виде БАДов и других добавок к пище. И ни в коем случае не прописывать себе их самостоятельно.
- Если говорить о терапевтическом применении специй, то оно предполагает совсем другие дозировки и учитывает состояние пациента, его конституциональное строение, отношение к еде, а значит, имеет свои показания и противопоказания. Такое лечение может назначить только врач, — обращает внимание врач.
Ранее о пользе и вреде корицы рассказала врач-эндокринолог. Она объяснила, как выбрать правильную корицу, какими свойствами обладает эта приправа и почему далеко не всем можно добавлять ее в пищу.
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