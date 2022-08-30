Психолог Долгов рассказал, почему у нас не получается начать «новую жизнь», даже если очень хочется

По словам клинического психолога Дениса Долгова, начинать новую жизнь — любимая и распространенная народная традиция. За жизнь даже у одного и того же человека таких попыток может быть много. Но, к сожалению, действительно что-то поменять получается далеко не у всех. По мнению специалиста, здесь дело вовсе не в нехватке силы воли или какой-то слабости, а в использовании изначально неправильной тактики.
- Вся беда в том, что, по традиции, начало новой жизни имеет либо календарную (с Нового года, со следующего месяца, с понедельника и так далее), либо событийную (вот закончу проект, сдам зачет, женюсь, разведусь, выдам дочь замуж, выйду на пенсию) привязку. В этом — одна из причин того, что большинство таких попыток кончается неудачей, — написал доктор в своем телеграм-канале.
Как правильно начинать новую жизнь
По словам психолога, глобальные перемены в жизни — это всегда про слом стереотипов, обновление, которые требуют от человека решимости и определенного психологического ресурса. Поэтому надо, как говорится, ковать железо пока горячо и пользоваться моментом. Если вы приняли решение, но отложили его на потом, велика вероятность, что вы просто перегорите к тому времени — ресурс и решимость могут пропасть.
- Когда мы принимаем решение пойти на спорт, начать читать книги или учить иностранный язык, мы искренне этого хотим, верим в это и находимся в ресурсном состоянии. Секрет в том, что это ресурсное состояние надо использовать немедленно, пока оно есть. Решили идти на спорт — запишитесь в клуб прямо сейчас и назначьте первую тренировку немедленно. Или пойдите на спортплощадку, благо, они сейчас на каждом углу. Решили заниматься английским — найдите репетитора или курсы прямо сейчас, заплатите вперед, присоединитесь к уже работающей группе и так далее. Начните, будучи в ресурсе, а дальше «эффект Зейгарник» вам в помощь, — советует специалист.
Что такое «Эффект Зейгарник»
Он заключается в том, что человек намного лучше запоминает прерванные или незавершенные действия, чем законченные. Назван он в честь известного советского психолога Блюмы Зейгарник.
Как ранее рассказывал Денис Долгов, во время обучения у одного из основателей социальной психологии Курта Левина в Германии, Блюма Зейгарник вместе с группой коллег пошла в ресторан и была удивлена, что официант, принимая большой заказ, ничего не записывал. А когда его попросили, он смог легко все повторить без единой ошибки. Выяснилось, что он прекрасно помнит, что заказали гости и за другими столами. Кроме одного. На вопрос почему, официант ответил: «А зачем его помнить? Они ведь уже расплатились».
Заинтересовавшись, Блюма Зейгарник провела ряд исследований, которые потом подтвердили и другие ученые. А вывод был сделан такой: память о незавершенных действиях сохранялась у человека в 1,9 раза дольше, чем память о завершенных.
По словам Дениса Долгова, этот эффект часто используется — к примеру, при оптимизации разных рабочих процессов. Он действует также при запоминании стихов или текстов. Для лучшего запоминания надо выучить 3/4 содержания, а остальное отложить на завтра. Вероятность того, что эти 3/4 полностью сохранятся в памяти, будет в 2 раза выше, чем если бы вы выучили сразу все и посчитали задачу выполненной.
Даже если при откладывании «новой жизни» у вас позже все-таки хватит решимости, есть риск, что вы пойдете на перемены через силу. А это тоже грозит провалом и неприятным сюрпризом от «бессознательного» — оно попытается уберечь вас от того, что вызывает стресс.
А бессознательное, по словам клинического психолога, всегда добивается своего.
- Я слышал от многих травматологов, спортивных врачей и тренеров, что человек, упавший на пробежке в парке, на которую он выгнал себя титаническим усилием воли, скорее получит тяжелую травму, чем какой-нибудь маунтин-байкер, с кайфом гоняющий по пересеченной местности и свалившийся в глубокий овраг. Зачастую, там будут просто ссадины и ушибы. Его бессознательное хочет, чтобы человек быстрее вернулся к любимому занятию. А бессознательное бегуна — насильника над собой хочет уложить его в постель, лишь бы он не мучил себя, — предупреждает Денис Долгов.