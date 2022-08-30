Психолог Долгов рассказал, почему у нас не получается начать «новую жизнь», даже если очень хочется

Что такое «Эффект Зейгарник»

Он заключается в том, что человек намного лучше запоминает прерванные или незавершенные действия, чем законченные. Назван он в честь известного советского психолога Блюмы Зейгарник.

Как ранее рассказывал Денис Долгов, во время обучения у одного из основателей социальной психологии Курта Левина в Германии, Блюма Зейгарник вместе с группой коллег пошла в ресторан и была удивлена, что официант, принимая большой заказ, ничего не записывал. А когда его попросили, он смог легко все повторить без единой ошибки. Выяснилось, что он прекрасно помнит, что заказали гости и за другими столами. Кроме одного. На вопрос почему, официант ответил: «А зачем его помнить? Они ведь уже расплатились».

Заинтересовавшись, Блюма Зейгарник провела ряд исследований, которые потом подтвердили и другие ученые. А вывод был сделан такой: память о незавершенных действиях сохранялась у человека в 1,9 раза дольше, чем память о завершенных.

По словам Дениса Долгова, этот эффект часто используется — к примеру, при оптимизации разных рабочих процессов. Он действует также при запоминании стихов или текстов. Для лучшего запоминания надо выучить 3/4 содержания, а остальное отложить на завтра. Вероятность того, что эти 3/4 полностью сохранятся в памяти, будет в 2 раза выше, чем если бы вы выучили сразу все и посчитали задачу выполненной.