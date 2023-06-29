Когда человек заводит собаку или кошку, то его жизнь кардинально меняется: теперь дома его всегда ждут, встречают с работы, будят по утрам, просят внимания, ласково трутся о ноги или облизывают лицо, выражая свою любовь и благодарность.
Общение с питомцами поднимает настроение, спасает от стресса, учит нас быть добрее, эмпатичнее, терпимее. Но помимо позитивных эмоций нужно учитывать, что любимец может болеть, ему нужно покупать корма, игрушки, средства гигиены, лежанки и прочие атрибуты. На все это нужны деньги.
Недавние исследования аналитического центра НАФИ показали, что большинство россиян тратит около 1500 рублей в месяц на базовые потребности своих питомцев и только 4% человек — более 5 тысяч рублей.
Аналитики компании Karmy составили список вещей, которые необходимы нашим любимцам, и просчитали их ориентировочную стоимость, выбирая товары из среднего ценового сегмента и опираясь на данные маркетплейсов. Давайте сравнивать.
Кошка
Миски для корма и воды: от 300 рублей.
Лоток: от 200 рублей.
Наполнитель: от 300 рублей за 10 литров.
Игрушки: от 350 рублей.
Когтеточка: от 250 рублей.
Сухой корм: от 900 рублей.
В итоге получаем около 2300 рублей в месяц на самые необходимые для питомца вещи, которые понадобятся ему с первых дней нахождения в семье.
Важно учитывать и дополнительные расходы: услуги грумера, сумка-переноска и сетки на окна добавят к общему чеку 3-4 тысячи рублей.
Собака
Миски для корма и воды: от 300 рублей.
Пеленки для щенков: от 400 рублей за 30 штук.
Игрушки: от 350 рублей.
Ошейник и поводок: от 700 рублей
Лежанка: от 900 рублей.
Сухой корм: от 1000 рублей.
Итог для собак — 3650 рублей за вещи, которые будут необходимы для ее содержания.
Дополнительные расходы: услуги грумера, сумка-переноска для собак мелких пород обойдутся в 2500-3000 рублей. Отдельно стоит отметить и занятия с кинологом: цена за стандартный базовый курс послушания варьируется от 15 до 30 тысяч рублей.
«Не стоит покупать все самое дорогое. Будучи маленькими, кошки и собаки очень активны и могут испортить мебель, игрушки и другие атрибуты, которые вы приобрели для них. На чем действительно не стоит экономить — на корме. Здоровье домашнего питомца во многом зависит от его питания. Если он будет недополучать какие-либо полезные вещества из своего повседневного рациона, то это может привести к проблемам со здоровьем», — говорит директор по технологиям российского производителя кормов для животных Karmy Максим Дранев.
Кого дешевле лечить
К услугам ветеринарных врачей владельцы домашних животных обращаются не только в крайних случаях. Но нашим четвероногим друзьям необходимы профилактические осмотры, ежегодная вакцинация, стерилизация, чипирование.
Мы возьмем стандартный набор манипуляций: осмотр, однократная вакцинация и стерилизация.
Осмотр: 500 рублей у кошек и собак.
Вакцинация: от 1200 рублей комплексная вакцина.
Стерилизация/кастрация
У кошек: от 2 тысяч рублей кастрация и от 4 тысяч стерилизация;
У собак: от 5 тысяч рублей кастрация собаки до 20 кг и от 8 тысяч стерилизация суки до 20 кг веса.
При расчете расходов на ветеринарные услуги мы также берем во внимание тот факт, что стоимость напрямую зависит от пола, веса и сопутствующих проблем питомца.
Итог: средняя стоимость ветеринарных услуг у кошек варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. У собак — от 6,7 до 15 тысяч рублей.
Любые домашние питомцы — это всегда непредвиденные расходы и большая ответственность. Прежде чем выбрать кошку или собаку, рассмотрите все варианты и ваши возможности. Ведь чем лучше вы будете содержать животное, тем дольше оно проживет и доставит вам больше приятных моментов.