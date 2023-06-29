«Не стоит покупать все самое дорогое. Будучи маленькими, кошки и собаки очень активны и могут испортить мебель, игрушки и другие атрибуты, которые вы приобрели для них. На чем действительно не стоит экономить — на корме. Здоровье домашнего питомца во многом зависит от его питания. Если он будет недополучать какие-либо полезные вещества из своего повседневного рациона, то это может привести к проблемам со здоровьем», — говорит директор по технологиям российского производителя кормов для животных Karmy Максим Дранев.